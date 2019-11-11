Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye
GeriTeknoloji Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
11.11.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla yeni sistem teslimatı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatı tamamlandı.

Koral Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Sistemi'ne ek olarak gerçekleştirilen sistem teslimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından üretilen sistem, tehdit radarları tespit, teşhis ediyor ve elektronik taarruza esas olmak üzere radarların gerekli bilgilerini yönleriyle belirleyerek elektronik muharebe düzenini oluşturuyor. Sistem, tespit işlemleri çerçevesinde, radara ait birincil (frekans, darbe genişliği, darbe genliği ve benzeri) ve detay (anten taraması, darbe içi modülasyon ve benzeri) parametreleri otomatik olarak ölçüyor ve tespit edilen yayınlardan yayın listesi oluşturuyor.

Tespit edilen radarların "tehdit kütüphanesinde" sorgulanması sonucu kimliklendirme işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Sistemde olay kaydı ve ilgilenilen radarlara ilişkin taktik kayıt/darbe içi kayıt işlevleri yürütülüyor.

Radar Elektronik Destek Sistemi, yüksek kazançlı anten yapılarına, geniş ve dar bant alma hatlarına, yüksek güvenilirlikli parametre belirleme yeteneklerine ve geniş kapsamlı kayıt/analiz altyapılarına sahip bulunuyor.

Sistem, modüler tasarım, çoklu almaç mimarisi, geniş frekans ve yön kapsaması, yüksek hedef tespit olasılığı, yüksek parametre doğruluğu, otomatik tehdit kimliklendirme, yüksek tepki hızı, yoğun ve sürekli yayın ortamında çalışma, çoklu sistem ile konum bulma, kayıt ve analiz altyapısıyla etkin şekilde görev yapıyor.

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle