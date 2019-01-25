Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor
GeriTeknoloji Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) piste ihtiyaç duymaksızın gemilerden havalanmasına ve denizlerdeki caydırıcılığın artmasına olanak sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yakın zamanda milli İHA'lar Anka, Bayraktar TB2 gibi hava platformları dahil oldu. İHA'lar envantere dahil olmalarının ardından karadaki pistleri kullanarak görev icra edebiliyor.

Bunun dışında dünyada fiilen ABD tarafından kullanılan ve Çin'in ise üzerinde çalıştığı bir teknolojiyle gemi üzerinden uçan platformlar katapultla fırlatarak havalandırılıyor. Her iki ülke de bunun için kullanımı basit, maliyet etkin, daha yüksek güç kapasiteleri sunması dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerini tercih ediyor.

Türk savunma sanayisinde de bir süredir bu sistemden yola çıkılarak elektromanyetik top ürünleri geliştirilmeye başlandı. Bu çalışmalar, güç kaynakları, yüksek akım/voltaj anahtarlama ve kontrol sistemleri ile çalışma prensibi gibi ortak özellikler dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine de imkan sağlıyor.

Elektromanyetik fırlatma sistemi, İHA'larla güçlendirilen Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine güçlü bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Örneğin, envanterdeki Bayraktar TB2 bu sistemle donanmaya ait bir gemiden havalandığında 100-150 kilometrelik bir menzilde etkili olacak. Bu sayede Ege ve Akdeniz'deki güvenlik ve caydırıcılık da önemli oranda artacak.

Ayrıca bu sayede yıllar sürebilecek yeni bir İHA geliştirme sürecine gerek kalmayacak ve mevcut milli platformlara entegre edilebilecek bir sistem kazanılmış olacak.

Türkiye'de ilk elektromanyetik top ürünlerini ortaya koyan Yeteknoloji AŞ, sahip olduğu kabiliyetlerle elektromanyetik fırlatma sistemlerinin bileşenlerini de yerli olarak üretiyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İHA'lardan yararlanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar üzerine harekete geçen şirket, elektromanyetik katapultu gündemine aldı. Bu konuda kavramsal tasarım çalışmalarına başlayan Yeteknoloji AŞ, talep halinde 2-3 yıllık sürede 750 kilogramlık bir İHA'yı elektromanyetik fırlatma sistemiyle havalandırmayı hedefliyor.

"Çok önemli kabiliyetler kazandıracak"

Yeteknoloji AŞ Genel Müdürü Fazıl Hızal, AA muhabirine, elektromanyetik fırlatma sistemlerinin dünyada birçok uygulamayı hızlı şeklide değiştirdiğini söyledi.

Bu teknoloji sayesinde silah, top gibi ürünler üretilebilirken aynı zamanda katapult, fırlatıcı gibi teknolojilere yönelik çözümler de ortaya konulabildiğini belirten Hızal, Türkiye'nin ihtiyaçları dikkate alındığında bu tür teknolojilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Hızal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD ve Çin bu konuda uygulamalar yapıyor. Hatta ABD bu teknolojiyi envanterine aldı, gemilerinden elektromanyetik fırlatma sistemiyle uçak ve İHA kaldırabiliyor. Yakın zamanda Çin'in de bu teknolojiyi kullanmaya başlaması bekleniyor. Ülke olarak biz de bu teknoloji yarışında olmalıyız. Bu yarışa dahil olabilecek teknolojilere sahibiz. Sınıfında dünyanın en iyi İHA'larını yapabiliyoruz, elektromanyetik fırlatma sisteminin tüm bileşenlerini Türkiye'de üretebiliyoruz. Dolayısıyla yakın zamanda kendi elektromanyetik fırlatma sistemimizi yapıp, gemilerimizden İHA'larımızı havalandırabiliriz. Bu teknoloji silahlı kuvvetlerimize sahada çok önemli kabiliyetler kazandıracaktır."

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?