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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Türk robot takımı "Roboscorpion" olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyor

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Türk robot takımı "Roboscorpion" olimpiyatlarda şampiyonluk hedefliyor

Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye Elemeleri'nde futbol kategorisinde birinci olan ve Denizli kentinden gelen öğrencilerden oluşan "Roboscorpion" takımı, 8-10 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek finallerde şampiyonluk hedefliyor.

Dünya Robot Olimpiyatı'na katılmak için yarın Macaristan'a gidecek ekipte yer alan Eğitim Teknolojileri ve Yazılım Uzmanı Seçkin Aksoy, oyuncular; 12 yaşındaki Kaan Uçar, 13 yaşındaki Sarp Şahin ve 14 yaşındaki Berkcan Kiraz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Aksoy, öğrencilerinin büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, "Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Ulusal Elemeleri'nde birinci olan takımımız, uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Daha önce Tayland'da ve Kosta Rika'da ülkemizi gururla temsil ettiler. Bu yıl Macaristan'da, tüm dünya birincilerinin katıldığı turnuvada, biz de Roboscorpion takımımızla Türkiye'yi temsil edeceğiz." dedi.

Takımın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek uluslararası başarı elde edeceğine inandığını dile getiren Aksoy, "Takımıma bu konuda sonuna kadar güveniyorum. Öğrencilerimin Türkiye çapında düzenlenen ulusal turnuvada, Türkiye birinciliğini Denizli'ye kazandırmış olmaları gurur verici. Artık uluslararası turnuvada da ülkemizin hak ettiği başarıları elde edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Berkcan Kiraz, takımlarının iyi çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Robotlardaki motorların tasarımı hakkında onlarca farklı deney yaptım. Bir sürü kod yaza yaza geliştirdim. Bununla ilgili hiçbir yerde kaynak olmadığından hepsini deneyerek tek başımıza biz gerçekleştirdik. Robotlarımızın en önemli özelliği, toptan aldığı veriyi sahadaki konumuna göre değerlendirip gideceği yönü doğru bir şekilde belirlemesi. Topun konumuna göre, defansa veya saldırıya geçmeleri gerektiğine robotlar kendileri karar veriyor."  

Sarp Şahin de 5 yıldır robotik kodlama ile ilgilendiğini belirterek, "4. sınıftan beri ilgileniyorum. Lego çalışmalarıyla başladığım bu işe merakım arttı ve iyi bir yere ulaştım. Bazen yaptığımız robot hareket etmiyordu, olduğu yerde duruyordu, onlara çözümler üreterek kendimizi sürekli geliştirdik." dedi. 

Kaan Uçar ise takımıyla Türkiye birincisi olduklarını, bütün maçları 10 farkla kazandıklarını ifade ederek, "Çok iyi çalıştık. Macaristan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi dünyada temsil edeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum." şeklinde konuştu. 

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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