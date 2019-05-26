Türk okulunun kız öğrencileri Pakistan'ı ABD'de temsil etti

Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) PakTürk Maarif Okulları öğrencileri, ülkeyi ABD'de düzenlenen INTEL Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı Yarışması'nda (INTEL ISEF) temsil ederek dereceye girdi.

Dünyanın en büyük liselerarası bilim ve teknoloji yarışması olan INTEL ISEF'te Pakistan'ı temsil eden altı öğrencinin üçünü çıkaran PakTürk Maarif Okulları, yarışmanın bin öğrencinin katıldığı Pakistan ayağına ise 250 öğrenci ve projeyle katıldı.

Tamamı Sindh eyaletindeki PakTürk'ün kız okullarında okuyan öğrencilerden oluşan yarışmacıların mentor ve öğretmenleri Sani Hammad, Şaista Mahmud ve Yasir İkbal, yaptığı açıklamada, projelerinin ABD'de ve Pakistan'da büyük ilgi görerek hem okulların başarısını hem de eğitime olan ilgiyi artıracağını söyledi.

Yaptığı "Çift Amaçlı Otoyol Rüzgar Türbinleri" projesiyle Sindh eyaletinde, Pakistan'da ve ABD'nin Arizona kentinde düzenlenen yarışmada birincilik kazanan Sedef Nauşad'ın Arizona Devlet Üniversitesinde 14 bin 500 dolar değerindeki burslu eğitim hakkı kazandığını belirten Hammad, "Projemiz otoyollarda araçların oluşturduğu rüzgar ve doğal rüzgarın enerjiye çevrilmesini amaçlıyor. Sadece araçların oluşturduğu rüzgar bile yeterli enerjiyi üretmemizi sağlayacak." dedi.

Projenin amacının yenilenebilir enerji sağlayarak çevreye zararlı enerji üretimini en aza indirmek olduğunu söyleyen Hammad, "Proje ile sadece enerji üretmeyeceğiz ayrıca yer altı sularının çıkarılmasını da sağlayacağız. Böylece hükümetin Yeşil Pakistan projesi kapsamında otoyol kenarlarının ağaçlandırılması projesine de destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Benzer projelerin başka ülkelerde de uygulandığını hatırlatan Hammad, projenin su çıkarma görevinin de eklenmesiyle dikkat çektiğini kaydederken ışıklandırılacak otoyolların daha güvenliği hale geleceğini de söyledi.

Çevre alanında projenin eyalet düzeyinde ve ulusal düzeyde büyük ödüle layık görüldüğüne dikkati çeken Hammad, ABD'li akademisyen ve özel sektör temsilcilerinin projeye destek ve geliştirme sözü verdiğini ifade etti.

Projeyi yapan Nauşad ve öğretmeni olarak ülkede tanınır hale geldiklerini dile getiren Hammad, "Pakistan'ı temsil etmekten gurur duyduk. Bu başarıyla PakTürk Maarif Okulları Gülşen Kampüsü de ilgi odağı oldu. Okulumuz teknoloji ve bilime destek verdiği için bu tarz birçok yarışmaya katılıyoruz." diye konuştu.

Şeker kamışının inşaatlarda kullanılmasıyla dereceye girdi

Gülşen Kampüsünden yarışmaya katılan bir diğer kız öğrenci ise "Şeker Kamışı Lifinin İnşaatta Kullanımı" projesiyle Rabial Rafik oldu.

Şeker kamışı lifleri ve külünün kullanımını öngören projeyi yürüten öğretmen Mahmud, maddelerin inşaat malzemelerinin mukavemetini artırdıklarını belirterek, "Projemizin amacı çevreyi etkileyen şeker kamışı atıklarının kullanımıyla çevreyi korumak ve inşaat malzemelerini hafif ancak güçlü kılan şeker kamışının kullanımını yaygınlaştırmaktır." dedi.

Projenin eyalet ve ulusal düzeyde birinci olduğunu vurgulayan Mahmud, ABD'de düzenlenen yarışmada ise projenin geliştirilmesi için destek vermek isteyenler olduğunu söyledi.

ABD'de Çevre Koruma Ajansı tarafından özel ödüle aday gösterildiklerini kaydeden Mahmud, "Öğrencilerimiz ile aileleri bu başarıyla motive oldular ve özgüvenleri yükseldi. Kendi alanlarında çalışan insanlarla bağlantı kurma şansına eriştiler ve en önemlisi ülkelerine faydalı olacak projeler ürettiler." diye konuştu.

"Kız öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak"

PakTürk Maarif Okulları Jamshoro Kampüsü Müdürü İkbal de yarışmaya okul olarak 6 projeyle katıldıklarını söyledi.

8. sınıf ögrencisi Farhin Munir Şaikh'in "Isıtma ve Enerji Tasarrufu İçin Isı Yalıtımı Olarak Şeffaf Atık” projesiyle eyalet ve ulusal düzeyde çevre alanında birinci olduğunu belirten İkbal, "Proje, atık pet şişelerin binalarda cam olarak kullanılmasını amaçlıyor. Bu maddelerle üretilen camların ısı yalıtımı ve ışık geçirgenliğine faydasını gösteren projemiz, ABD'de Pakistan'ı temsil eden 6 projeden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencinin 8. sınıfta olması nedeniyle üniversite bursu kazanamadığını söyleyen İkbal, dereceye girmelerinin Jamshoro kentinde kız öğrencilerin eğitime yönelmesine katkı sunacağını şu sözlerle açıkladı:

"Jamshoro küçük bir kent ve burada kızların okula gitme oranı çok düşük. Bu başarı Jamshoro'da ilgi odağı oldu. Öğrenci ve babası sürekli olarak yerel medyaya röportaj veriyor. İnşallah bu başarıyla insanların kız çocuklarını okula göndermelerini sağlayacağız."

İkbal, okul olarak Türkiye'de düzenlenecek Teknofest'e de başvurduklarını ve ilk aşamayı geçtiklerini kaydetti.

TMV'den Türkiye tatili hediyesi

TMV olarak PakTürk Maarif Okullarında okuyan öğrencilerin yarışmalara katılımlarını desteklediklerini söyleyen TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur, "TMV olarak önemli bir uluslararası başarı sağlayan öğrenciler ile öğretmenleri bir haftalık Türkiye seyahati ile ödüllendireceğiz. Ayrıca öğrencilere Türkiye'de yaz okulu imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Batur, gelecekte de ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılım için her türlü desteğin verileceğini söyledi.