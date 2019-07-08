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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Türk öğrencilerden Avrupa’nın en emniyetli aracı

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Türk öğrencilerden Avrupa’nın en emniyetli aracı

Avrupa'da ilk kez 1985 yılında Fransa'da düzenlenen, Londra’nın dördüncü kez ev sahipliği yaptığı, katılan öğrencileri enerji tasarruflu araçlar tasarlamaya, üretmeye, test etmeye teşvik eden Shell Eco-marathon’da yeni rekorlara imza atıldı. Kıyasıya rekabetin yanı sıra ekipler arası dayanışmanın da yaşandığı yarışmada, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ülkeden 161 takım “en az enerjiyle en uzun mesafe” gitmek üzere mücadele etti.

Yarışmada Türkiye’den bu yıl Adana, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Ankara ve Trabzon’daki 10 üniversite ve 1 liseden toplam 11 takım yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi’nden katılan takımlar, ülkemizi Shell Eco-marathon başarıyla temsil etti. 

Shell Eco-marathon’da takımlar yarışa Prototip ve Şehir Konsepti adlı iki araç kategorisi altında katılıyor. Geleceğin otomobillerini yansıtan prototipler, yaratıcı tasarımlara sahip araçlardan oluşuyor. Şehir Konsepti araçlar ise geleneksel taşıtlardan ilham alınarak tasarlanıyor ve dış görünüş olarak günlük yaşantımızda kullandığımız otomobil modellerine benziyor. Yarışmada araçlara güç vermek için dizel, benzin, sıvılaştırılmış doğalgaz (CNG), doğalgazdan elde edilmiş yakıt (GTL), etanol gibi yakıtların yanı sıra hidrojen, elektrik gibi alternatif enerji kaynakları da kullanılabiliyor. 

Shell Eco-marathon’da bu yıl Şehir Konseptli araçlar kategorisinde, batarya-elektrikli araç türünde gelmiş geçmiş en iyi rekor kırıldı.. Fransa’dan INSA de Toulouse Üniversitesi’nden TIM UPS INSA Takımı, 234,3 km/kWh rekor mesafeyi kat etti. İçten yanmalı ödülünü ise, Danimarka Teknik Üniversitesi’nden DTU Roadrunners takımı, litre başına 429,4 km yakıt tüketimi ile kazandı. Twente Üniversitesi’nden Hollandalı Green Team ise, 242,5 km/m3 mesafe kat ederek hidrojen kategorisinin şampiyonu oldu. 

Fütüristik tasarım araçların yer aldığı prototip kategorisinde Saint-Joseph La Joliverie Lisesi’nden Fransız takımı Microjoule-La Joliverie, içten yanmalı motor ile 2.735 km’ye ulaşarak yarışmadaki rekor mesafeyi kat etti. Stralsund won Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Alman ThaiRe-H2-Yarış Takımı, 1.082,9 km/m3 ile hidrojen kategorisini kazanırken, batarya-elektrikli kategorisinde ise, İspanya’dan katılan I.E.S Cotes Baixes Lisesi Eco-Dimoni takımı, 888,8 km/kWh mesafesi ile birincilik kazandı.

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