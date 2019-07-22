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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.07.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Türk öğrenciler 'Formula Student' yarışmasında ikinci oldu

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Türk öğrenciler 'Formula Student' yarışmasında ikinci oldu

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing Takımı, "Formula Student Andorra" yarışlarında genel klasmanda ikinci oldu.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen dünyanın en nitelikli mühendislik yarışmalarından "Formula Student"in Andorra ayağına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in çağrısıyla harekete geçen Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasının desteğiyle katılan Çukurova Racing Takımı, başarılı performans gösterdi. 

8 ülkeden 18 üniversite takımının katıldığı yarışmada Polonya'dan Silesian Teknoloji Üniversitesinin ardından genel klasmanda ikinci olan Çukurova Racing Takımı, 0-100 km/h etabı yarışında birinci gelerek, "hızlanma yarışı" dalında birincilik kupası kazandı.

Türk öğrenciler ayrıca statik ve dinamik etaplarında da ikincilikler elde ederek, toplam 4 kupa ile yarışmayı tamamladı.

"Çok çalıştık"

Çukurova Racing Takım Kaptanı Nashan Güngören de "Çok zorlu bir sene geçirdik ve arabamızı hazırlayıp, bu yarışa katılmak için çok çalıştık. Tüm etaplardaki yarışları başarıyla bitirdik. Kazanmaya açtık, bunun için uğraşıyorduk ve başardık." şeklinde konuştu.

Barselona'daki yarışlarda profesyonel mücadelenin yanı sıra Türk vatandaşı olarak da diğer takımların takdirini kazandıklarını aktaran Güngören, "Türklerle ilgili bazı ön yargıları yıkan çok iyi geri dönüşler aldık." dedi.

Otomotiv sektöründe çok daha iyi yerlere gelebilecek kapasiteye sahip olduklarını ancak en büyük eksiklerinin maddi kaynak olduğunu ifade eden Güngören, "Burada kendi lastiğini, jantını yapabilen 2-3 takım var. Biz yurt dışından alıyoruz ve finansman sorunundan dolayı çok ciddi zaman kaybı yaşıyoruz. Biz imkan verilse kendi lastiğimizi, jantımızı yapabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Çukurova Racing Takımı

Doç. Dr. Mustafa Özcanlı danışmanlığında 2016'da kurulan Çukurova Racing Takımı, teknik sorumluluğunu araştırma görevlisi Şafak Yıldızhan'ın üstlendiği 18 kişilik ekip ile Barselona'daki "Formula Student" yarışmalarına katıldı.

Parcmotor Castelloli pistinde bir hafta süren yarışlara "CR-A3" ismi verilen 85 HP gücündeki ve saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan formula tipi araçla katılan Çukurova Racing Takımı, teknik incelemeleri başarıyla geçerek 4 etaptan oluşan dinamik yarışları tamamladı.

Üretim maliyetleri, iş sunumları ve tasarım kriterlerinin incelendiği statik etapları da başarı ile tamamlayan Türk öğrencilerin ekibi, cumartesi günkü ivmelenme yarışında da birinci oldu.

Önceki yıllarda iki kez İtalya etabına katıldıkları Formula Student'ın Andorra ayağındaki yarışmalarına katılmak için 7 aydır büyük emek veren Çukurova Üniversitesi öğrencileri, finansman sorunundan dolayı araçlarını Barselona'ya götürememe riski olduğunu AA'nın haberiyle duyurmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Sevgili hocam, merak etmeyin. Çukurova Üniversiteli gençlerin o yarışa katılması için elimizden geleni yaparız. Adanalılar bu gençleri yalnız bırakmayacak. Adanalı sözü veriyorum." paylaşımında bulunmuştu.

Çelik'in çağrısı ve desteği sonrasında Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasının katkılarıyla Çukurova Racing Takımı Barselona'daki yarışlara katılmıştı.  

 

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteğiyle Barselona'daki "Formula Student Andorra" yarışlarına katılan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği öğrencileri genel klasmanda ikinciliği elde etti
- Çukurova Racing Takımı,"hızlanma yarışı" birinciliği ve statik ile dinamik etaplarında ikincilikler kazandı
- Çukurova Racing Takımı Teknik Sorumlusu Şafak Yıldızhan:
- "Avrupa'nın en iyi takımlarıyla verdiğimiz başa baş mücadeleden ülkemiz adına gururla çıktık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırdık"
- Çukurova Racing Takım Kaptanı Nashan Güngören:
- "Kazanmaya açtık, bunun için uğraşıyorduk ve başardık"
- "Biz imkan verilirse kendi lastiğimizi, jantımızı yapabileceğimize inanıyoruz"

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