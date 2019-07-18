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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.07.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Türk mühendislerinden mobil ambulans ve hastane otobüsü

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Türk mühendislerinden mobil ambulans ve hastane otobüsü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü tanıtıldı.

Proje Yapım Firması tarafından, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda Türk işçileri ile mühendislerince yapılan ve dünyanın ilk 8 yataklı mobil ambulans ile hastane olma özelliği taşıdığı belirtilen otobüs ilgi gördü. 

Aynı anda 8 hastanın tüm hayati fonksiyonlarının izlenebildiği otobüste, kamera sistemleri aracılığıyla da en yakın hastane veya aracın bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna canlı yayın yapılabiliyor.   

Firma Müdürü Gökhan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil ambulans ve hastane otobüsünü, yurt dışından özel sipariş üzerine yaptıklarını söyledi.

Otobüsün bir Arap ülkesine gönderileceğini ifade eden Şen, aracın her türlü afet, toplu olaylar ve birçok ambulansın bir arada olması gerektiği durumda 8 ambulansın yapabileceği sağlık hizmetini sunduğunu bildirdi.

"Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır"

Şen, otobüsün 8 yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Her hasta tek tek izlenebilir. Sekiz hastamızın hepsi hasta başı monitörleri ile 5 hayati ana fonksiyonu izlenebiliyor. Ayrıca araçta bulunan 8 kamerayla da hastaların durumu hastanelere anlık olarak da iletilebiliyor. Ana monitörlerle de hastaların tüm kan, oksijen, nabız, tansiyon değerleri ile vücuttaki ana beş unsur ana merkeze iletilmektedir. Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır. Tam teşekkülü bir hastanede bulunan yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen sisteminin hepsi bu aracımızda da bulunmaktadır. Otobüs kapasite ve iç donanım olarak dünyada bir ilktir. Tamamı Türk işçiliğiyle yapılmıştır. Türk işçiliğinin ve Türk mühendisliğinin bir harikasıdır. Otobüsün üretimi ise dünyada bir ilk olarak iki ay gibi çok kısa sürede yapılmıştır. Bir ay sonra da yurt dışında hizmet vermeye başlayacaktır."  

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da projeyi gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de mobil ambulans ve hastanenin başarılı bir proje olduğunu ifade etti.

Davetliler açılışı yapılan mobil aracı yakından inceledi. 

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