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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Türk mühendislerden "balistik başlık" teknolojisi

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Türk mühendislerden "balistik başlık" teknolojisi

Parça tesirine ve hafif silah mermisine karşı koruyucu, mevcutlarına göre yüzde 30 daha hafif balistik başlık tasarlandı.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Elaldı danışmanlığında, fakülteden bu yıl mezun olan Burak Üçüncü ve Türkay Kılıçaslan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen balistik başlık, insan anatomisine uygun özellikler taşıyor.  

Prof. Dr. Elaldı, yaptığı açıklamada, balistik başlığın kompozit malzemeden üretildiğini ifade etti. 

Başlığın askeri alanlarda kullanıma uygun özellikler taşıdığını ve insan anatomisine uygun üretildiğini anlatan Elaldı, başlığın ergonomik bir tasarıma sahip olduğunu söyledi. 

Türk anatomik ölçüleri dikkate alındı

Elaldı, öğrenciler ile geliştirdikleri Türk Standartları Enstitüsünün TS 3667 no'lu standardlarını taşıyan balistik başlığın, Türk halkının anatomik ölçüleri dikkate alınarak tasarlandığını aktardı.

Türk mühendislerden balistik başlık teknolojisi


Faruk Elaldı, şu bilgileri verdi:

"Balistik başlığın ön kısmında bulunan kısmi siper, atış esnasında güneş ışığını kırarak nişan almayı kolaylaştırıyor. Başlığın ense kısmına yerleştirilen özel geometri sayesinde nişan alma sırasında öne doğru kayması engellendi. Balistik başlık, mevcutta kullanılan eş değerlerine göre yüzde 30 oranında daha hafif üretildi. Başlık üzerine gece görüş dürbünü ve personel telsizi takılabiliyor."

Proje, TÜBİTAK tarafından desteklendi 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz de fakültelerinde yürütülen projenin Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı (TÜBİTAK 2209-B) kapsamında desteklendiğini kaydetti. 

Dengiz, "Proje sonunda, prototip olarak imal edilen kompozit başlık savunma sanayisinin ihtiyaçları için geliştirildi. Başlık, ithal başlıkların ergonomi sorunlarını taşımayan, daha konforlu alternatif bir ürün." değerlendirmesinde bulundu.

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