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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
03.05.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı

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Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi mühendisleri Star Wars filmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahı geliştirdi.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendisleri Star Warsfilmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahları geliştirdi. 50 kişilik Ar-Ge ekibi tarafından ordunun talebi üzerine 3 ay içinde prototip olarak üretilen Tüfeğe Monte Lazer Silahı, Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76'ya monte edilerek kullanılabiliyor.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) tanıtılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği Tüfeğe Monte Lazer Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç.Dr. Aydın Yeniay, AA muhabirine lazer silahı hakkında bilgi verdi.

BİLGEM olarak araca monte 20 ve 5 kilovatlık Lazer Silah Sistemleri kurmaya yıllar öncesinden başladıklarını anlatan Yeniay, ordunun taşınabilir lazer silahı ihtiyacı duymasıyla bu alanda çalışma yaptıklarını söyledi. 

Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı

"Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor"

Bir süredir lazer silahı teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen Yeniay, şu bilgileri verdi:

"Tüfeğe Monte Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."

Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı

"Dünyada bu güçte taşınabilir ilk lazer silahını geliştirdik"

Yeniay, silahın Türk mühendisliğinin başarısı olduğuna dikkati çekerek, "Dünyada bu güçte taşınabilir ilk lazer silahını geliştirdik. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanımda yok. Yakında olacak." dedi.

Küresel savunma sanayisi anlaşmaları uyarınca BIM kalitesi yüksek lazerlerin ihracat iznine tabi olduğunu hatırlatan Aydın Yeniay, şöyle devam etti:

"Lazer silahlarının milli olarak geliştirilmesi elzemdir ve son 5 yılda bu lazerler TÜBİTAK BİLGEM'de 5 kilovat seviyesinde milli olarak geliştirilmiştir. Şu an hiçbir ihracat iznine tabii olmadan bu lazerleri savunma uygulamaları için üretebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Geldiğimiz seviye gerçekten dünyadaki en ileri seviyede. Şu anda single mode dediğimiz tek kipli lazerler üretebilen dünyada bizim dışımızda bir ülke daha var. Benzer lazerleri TÜBİTAK BİLGEM de milli olarak yapabiliyor. Bundan farklı olarak bütün Lazer Savunma Sistemleri'ndeki bileşenleri teleskobuna kadar, optiklerine kadar hepsini BİLGEM ve diğer kurumlarımızla yapıp savunma sanayimize katkıda bulunuyoruz."

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