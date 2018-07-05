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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.07.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Türk lise öğrencisi Google ve Microsoft'un açıklarını buldu

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Türk lise öğrencisi Google ve Microsoft'un açıklarını buldu

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Yiğitcan Yılmaz (17), Apple'ın "Siri" uygulamasının ardından Google ve Micrasoft'un IOS uygulamalarından da açık buldu.

Onikişubat İlçesi Süha Erler Lisesi son sınıf öğrencisi Yiğtcan Yılmaz, daha önce Apple’ın ‘Siri’ uygulaması ve yine Apple’ın web uygulamasıyla ilgili güvenlik açığını bulmuş ve şirketin onur listesine girmişti.

Çalışmalarına devam eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yiğitcan Yılmaz, Apple’ın bir güvenlik sorunu daha buldu. Yılmaz, Apple’ın operatör güncellemeleriyle ilgili bulduğu sorunun şirket tarafından Eylül veya ekim aylarında düzelteceklerini söyledi.

Diğer yandan lise öğrencisi Yılmaz, Apple’ın yanı sıra Google ve Microsoft ile ilgili de birer sorun daha buldu.

Şu an Apple’a bir güvenlik sorunu daha bildirdiğini belirten Yılmaz, "Operatör güncellemeleriyle ilgili, ciddi bir sorundu. Bu sorunu paylaşamayacağım çünkü bu sorun hala düzeltilmedi. Apple bu sorunu Eylül veya Ekim ayı gibi düzeltecek. İlerleyen zamanlarda neticeye bakacağız, bu sorunla ilgili onur listesine eklenip eklenmeyeceğim de belli değil" dedi.

Google’ın iOS uygulamalarıyla ilgili bir takım sorunlar bulduğunu, bunları Google’a ilettiğini anlatan Yılmaz, "Örneğin yönlendirmelerle ilgili. Apple, bazı şeyleri geliştiricileri koymaları gerektiğini ve bazı kuralları uymaları gerektiğini söylüyor fakat bazı şeyleri atladıklarını gördüm. Bunu Google’a güvenlik sorunu olarak ilettim. Yaklaşık 2-3 hafta bu sorunları görüştük, kendilerine bilgileri verdim ardından bu sorun düzeltildi. Son olarak Microsoft ile ilgili bir sorun buldum, ekip bu sorunu onayladı. Sorun yönlendirmelerle ilgiliydi. Kodlamalar yapılmamış atlanmış, bunları ben kendilerine ilettim. Sorunu düzelteceklerini söylediler ve yine IOS ile ilgili bir sorundu. Fakat bunun için her hangi bir listede yayınlamayacaklarını söylediler. Yapılan güncellemelerin arından Microsoft güvenlik ekibi bu sorunun düzeltileceğini söyledi" dedi.

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