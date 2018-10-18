Türk kullanıcılar, DLive'da en hızlı büyüyen topluluk oldu
Blockchain için tasarlanan çevrimiçi canlı yayın platformu DLive, Türkiye’de ilgi gördü. Türk kullanıcılar, DLive'da en hızlı büyüyen topluluk oldu.
Blockchain için tasarlanan ilk ve tek çevrimiçi canlı yayın platformu DLive, Türk yayıncılardan büyük ilgi gördü. Platformun yeni içerik yayıncılarının popülerleşmesine ve para kazanmasına fırsat vermesi Türkiye'de de tercih edilmesini sağladı.
Türk kullanıcılar, son 6 ay içerisinde DLive'da en hızlı büyüyen topluluk oldu. Bu sebeple siteye ilk olarak Türkçe dil opsiyonu eklendi ve site Türkçe olarak lanse edildi.
Bu platformu kullanıcılar şekillendiriyor Benzer platformların aksine DLive, içerik oluşturan yayıncıların kazançlarından herhangi bir pay almıyor ve platformu kullandırmak için de ekstra bir ücret talep etmiyor.
Yayıncıların kazançları kaç kişi tarafından izlendiklerine göre değil, sitedeki etkileşimle orantılı olarak artıyor.
Aylık aktif kullanıcı sayısı 500 bin olan platform, ilk altı ay içerisinde, bonuslar ve bağışlar aracılığıyla ödüller dağıttı. En sevdikleri içerik için bonus veren, yorum yapan ve yeni kullanıcıları platforma davet edip topluluğun büyümesini sağlayan izleyiciler de ödüllendiriliyor.
Çevrimiçi olarak ve Google Play'de Android uygulaması aracılığıyla kullanılabilen DLive'da kullanıcılar son derece aktif bir rol üstleniyor.
Android uygulamasından yayıncıları izleyebiliyor, bağış yapabiliyor ve yayıncılarla mesajlaşabiliyorlar. DLive’da canlı yayınlar ise PC’den yapılabiliyor.
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