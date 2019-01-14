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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
A.A.
14.01.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

'Türk Kartalı'na Almanya'dan ödül

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'Türk Kartalı'na Almanya'dan ödül

Türk tasarımcı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibi tarafından tasarlanan ve "Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık" tarafından geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi hedeflenen "Türk Kartalı ALPINA" uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada "Mükemmel Tasarım" ödülünü kazandı.

Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen dünyanın en köklü tasarım yarışmaları arasında yer alan "German Design Awards 2019" sonuçları açıklandı.

Türk tasarımcı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibi tarafından tasarlanan ve Celal Gökçen'in sahibi olduğu, Berlin'de üretime devam eden Aquila Uçak Fabrikası ve Bursa Uzay ve Havacılık tarafından geliştirilen ve Türkiye'de bu yıl üretime başlanması hedeflenen "Türk Kartalı ALPINA" uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada "Mükemmel Tasarım" ödülünü kazandı.

"ALPINA" uçak tasarımı, suya inebilen "AQUA" ve 4 kişi kapasiteli "ALPINA D-DSNB" alternatifleri ile "havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Sanayi devleri yarıştı

Celal Gökçen, ödüle ilişkin açıklamasında, "Dünya çapındaki sanayi devlerinin katıldığı yarışmada, havacılık alanında, son 10 yıldaki ilk altın ödülü kazanmayı başaran 'ALPINA' adlı Türk tasarımı oldu." ifadelerini kullandı.

Gökçen ilk büyük yatırımına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi listesinde olan 1987 yılında kurulan BPLAS, Almanya'da 2015 yılında aldığı Aquila Uçak ve Havacılık Şirketi ile ileri teknoloji ve tasarıma dayalı öncü ürünlerle yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor. Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis tasarım ekibi ile uzun soluklu ve istikrarlı iş birliğimizin ortaya çıkardığı yenilikçi tasarımlar katma değer yaratan ortak ürünlere dönüşmeye ve uluslararası başarıları getirmesi bizler ve ülkemiz için memnuniyet verici."

1969 yılından beri sanayi, üretim ve tasarım kültürünü desteklemek amacıyla Alman Devleti'nin himayesinde düzenlenen "German Design Award" yarışmasının bu yılki ödül töreni, 2019 Şubat ayında Uluslararası Frankfurt Fuarı kapsamında Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.

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