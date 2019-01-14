Türk işi Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayında!
Türk geliştirici ekibi G-Tech tarafından bir süredir üzerinde çalışılan Dark Inside isimli bilgisayar oyunun fragmanı yayınlandı. Steam üzerinden indirilebilecek olan Dark Inside'ın ana teması ise hırsızlık üzerine...
2019'un ilk çeyreğinde yayınlanması beklenen Dark Inside isimli PC oyununun yeni fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hırsızlık teması üzerine kurulan oyunda 12 kişi aynı anda oynayabiliyor ve haritada birbirleri ile mücadele edip kasabada olabildiğince çok eşyayı çalmaya çalışıyor. Daha sonra ise amaç kasabayı hemen terk etmek!
Ludolph Kasabası isminde özel bir haritada geçen oyunun hikayesi şimdilik bu kadar görünüyor; ancak ilerleyen zamanlarda Dark Inside'a yeni haritalar da eklenecek.
Oyunla ilgili merak edilen bir diğer nokta ise sistem gereksinimleri. Dark Inside'ın minimum sistem gereksinimleri şöyle: Oyun canavarı bir sistem istememesinden dolayı pek çok oyuncu kolaylıkla oyunu oynayabilecek. Intel Core i3-4430 ya da AMD FX-6300 işlemci, Nvidia GeForce GTC 650 Tİ ya da AMD Radeon HD 7850 ekran kartı...
Oyunun fiyatı henüz belli değil. Dark Inside'ın fragmanını izlemek için aşağıdaki videoya bakabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle