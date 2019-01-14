Türk işi Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.01.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Türk işi Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayında!

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Türk işi Dark Inside isimli oyunun fragmanı yayında!

Türk geliştirici ekibi G-Tech tarafından bir süredir üzerinde çalışılan Dark Inside isimli bilgisayar oyunun fragmanı yayınlandı. Steam üzerinden indirilebilecek olan Dark Inside'ın ana teması ise hırsızlık üzerine...

2019'un ilk çeyreğinde yayınlanması beklenen Dark Inside isimli PC oyununun yeni fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Hırsızlık teması üzerine kurulan oyunda 12 kişi aynı anda oynayabiliyor ve haritada birbirleri ile mücadele edip kasabada olabildiğince çok eşyayı çalmaya çalışıyor. Daha sonra ise amaç kasabayı hemen terk etmek!

Ludolph Kasabası isminde özel bir haritada geçen oyunun hikayesi şimdilik bu kadar görünüyor; ancak ilerleyen zamanlarda Dark Inside'a yeni haritalar da eklenecek. 

Oyunla ilgili merak edilen bir diğer nokta ise sistem gereksinimleri. Dark Inside'ın minimum sistem gereksinimleri şöyle: Oyun canavarı bir sistem istememesinden dolayı pek çok oyuncu kolaylıkla oyunu oynayabilecek. Intel Core i3-4430 ya da AMD FX-6300 işlemci, Nvidia GeForce GTC 650 Tİ ya da AMD Radeon HD 7850 ekran kartı...

Oyunun fiyatı henüz belli değil. Dark Inside'ın fragmanını izlemek için aşağıdaki videoya bakabilirsiniz. 

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