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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Türk geliştiricilerin uygulamaları milyonlara ulaşıyor

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Türk geliştiricilerin uygulamaları milyonlara ulaşıyor

Küresel Uygulama Ekonomisi, 2007’de Apple’ın ilk iPhone’u piyasaya sunmasıyla başladı. Apple’ın 2008’de App Store’u açması uygulama geliştiricilerinin her yerde akıllı telefonlarda çalışabilecek uygulamalar yazmaları için bir yol açtı. Bu uygulamalar çoğu insan için günlük hayatın temel bir parçası ve iş için vazgeçilmez birer araç haline geldi.

Uygulama Ekonomisinin yükselişi, bir “uygulama geliştiricileri” ordusunun oluşmasına ön ayak oldu. Mobil oyunlar Uygulama Ekonomisinin en görünür bölümünü oluştursa da alışverişten, bankacılığa, sağlıktan spora, üretim tesislerinin çalıştırılmasını sağlayan gelişmiş uygulamalara kadar daha pek çok farklı alanda hayatı kolaylaştıran milyonlarca uygulama bulunuyor.

App Store insanların çalışma, oyun oynama, buluşma, seyahat etme biçimlerini ve daha birçok alışkanlığını değiştiren kültürel, sosyal ve ekonomik bir fenomenin fitilini ateşlemiş oldu. Son on yılda, App Store her yaştan kullanıcının en iyi uygulamaları edinmesini sağlayan güvenli bir yer oluşturdu ve dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler için canlı bir uygulama ekonomisi yarattı.

Bugün, 155 ülkeden uygulama meraklıları App Store’u daha sık ziyaret ediyor, App Store’da daha uzun zaman geçiriyor ve her zamankinden daha fazla uygulama indirip kullanıyor. Temmuz 2008’de App Store’un kullanıma sunulmasından bu yana, iOS geliştiricileri dünya çapında 86 milyar dolardan fazla kazanç sağladı.

Yemek Sepeti Kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın

Uygulamamız App Store sayesinde çok kısa bir sürede milyonlarca insanla buluştu. An itibariyle App Store’daki 4 milyon kullanıcımızla sipariş bazında her geçen seneye göre yüzde 55’in üzerinde büyüyoruz. App Store ortalama paket tutarı en yüksek kanal ve dönüşüm oranı en iyi platform olma özelliğiyle kullanıcılarımıza deneyim sunmamızı sağlıyor. 

Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu

App Store; iOS kullanıcı sayısı ve etkileşimi açısından şu anda bizim için en önde gelen platform ve App store müşterilerine mobil deneyimi sunmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek

App Store, 10 yıldır mobil oyun geliştiricilerinin hayallerini ve yaratıcılıklarını oyunculara aktarmak için tercih ettikleri vazgeçilmez ve güvenilir bir platform oldu. Netmarble olarak oyunlarımızın geniş kitlelere ulaşıp keyifle oynanmasında App Store’la yaptığımız işbirliğinin büyük katkısı var. 2017 yılına damgasını vuran mobil MMORPG oyunumuz Lineage 2: Revolution, App store’da yayınladıktan sadece 18 saat içinde 1 numaraya yerlemiş, 6 ayrı bölgede oyun kategorisinin en tepesinde yer almıştı. Tüm Dünya’da milyonların severek oynadığı Paramanya oyunumuzu ise Türkiye’ye açtığımızda, açılışının ilk gününden itibaren 2 ay boyunca aralıksız olarak ‘En Çok İndirilenler’ kategorisinde yer almıştı.

Vizyonumuz tüm dünyaya eğlenceli oyunlarımız ile keyifli anlar yaşatmak. App Store olmasaydı, MARVEL Future Fight gibi bir oyunun tüm dünyada oyuncular ile buluşması yıllar alacaktı, belki de imkansız olacaktı. Oysa bugün tüm dünyada milyonlarca oyuncu App Store üzerinden rahatlıkla erişip eğlenebiliyorlar.

Videorama ve Typorama’nın geliştiricisi Apperto’nun kurucu ortakları Sarp Erdağ ve Çağatay Kaptanoğlu

App Store'daki ilk başarımızı, 2015 Nisan ayında piyasaya sürdüğümüz Typorama adlı, "kolay görsel hazırlama uygulaması" ile elde ettik. Ürünümüzü geliştirirken Apple’ın kaliteli tasarımları olan, inovatif ürünleri her zaman desteklediğini biliyorduk ve beklediğimiz gerçekleşti. İlk feature sonucu tek günde, tüm dünyada 200.000’i aşkın indirmeye ulaştık. Bu günden sonra da App Store’un dünyanın neresinde olursa olsun, kaliteli ve yaratıcı işler yapan her yazılım geliştirici için inanılmaz fırsatlar barındıran bir platform olduğuna daha da çok inandık ve tutkumuz her geçen gün arttı. Ürünlerimiz devam eden süreçte TIME dergisi, Popular Science, TechCrunch, İngiltere’deki The Guardian gazetesi, Enterpreneur magazine, CNet ve benzeri onlarca farklı yazılı ve online dergi ve gazetede incelendi. Videorama, 40’ı aşkın ülkede App Store’da “Günün Uygulaması” seçildi. Toplamda 8 milyonu aşkın indirme sayısına ulaştık ve ürünlerimiz her ay 1 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. 

MobGe'nin kurucuları ve Oddmar'ın geliştiricileri Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan

App Store dijital bir şeker kutusu gibi, her hafta sizi saatlerce eğlendirebilecek yeni oyunlar geliyor. App Store'un oyuncusunu iyi tanıyan editörler tarafından seçilmiş kaliteli bir içeriğe sahip olması, MobGe olarak geliştirdiğimiz Oddmar ın kalite standardını saptamamızda büyük katkı sağladı.

He2 Apps Kurucu Ortakları ve Kelimelik oyunu geliştiricileri Deniz ve Neslihan Aydınoğlu

Kelimelik oyunumuz App Store üzerinde yayınlanalı neredeyse 6 yıl oldu. Bu sürede oyunumuz 12 milyon kişiye ulaştı ve kendi oyunlarımızı geliştirdiğimiz işimizi kurma hayalimizi gerçeğe dönüştürdü. Apple projelerimizin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan pazarlama ve tanıtım konularında verdiği çok kritik destek ile bizlerin sadece geliştirme konularına odaklanabilmemizi sağladı. App Store oluşturduğu demokratik ekosistem ile küçük ekiplerin de büyük şirketler karşısında bir şansı olduğunu bizlere gösterdi.

Meditasyon Kurucu Ortakları Ali Murat Ceylan, Berk Yılmaz ve Fatih Mustafa Çelebi

Meditasyon, hepimizin çok daha mutlu bir hayat sürebileceğine inanıyor ve bu inançla basit ama etkili çözümler geliştiriyor. Biliyoruz ki bu çözümleri dünyadaki yüz milyonlarca insana hızlıca götürdüğümüzde onların hayatlarına gerçek bir katkı yapacağız. İşte App Store bize tam da bu noktada büyük bir kapı açtı. Çözümlerimizi onlar sayesinde aynı anda dünyanın dört bir yanına, yüz milyonlarca insana ulaştırabiliyoruz. App Store’un gerçek faydayı son tüketici önüne müthiş basit şekilde götürebilmesi birçok insanın hayatının daha mutlu olmasına yardımcı oluyor.

Kişisel sağlıklı beslenme ve fitness uygulaması Fitwell’in kurucusu ve CEO’su Barış Özaydınlı

İnsanları sağlık ve fitness yolculuklarında özgürleştirmek hayaliyle yarattığımız Fitwell iPhone ve AppStore sayesinde kısa sürede dünyanın 212 ülkesinde milyonlarca insanın kullandığı bir uygulama haline geldi. 

Otsimo Kurucu Ortağı ve CEO’su Zafer Elcik

Otsimo'yu ilk kez çocuklarla buluşturmaya karar verdiğimizde bunu iOS'de ve App Store ekibiyle yapmak istediğimize emindik. Lansmanını App Store üzerinden yaptıktan sonra hayalimizin ötesinde farklı ülkelerden onlarca çocuğa ulaştık. Şu an dünya çapında 70.000'den fazla çocuğa özel eğitim uygulamaları ulaştırıyoruz. Çocukların bir çoğu uygulamamız sayesinde okuma-yazma, iletişim, sosyal hayat gibi temel becerileri öğreniyorlar. Buna ek olarak, iOS'in temel erişilebilirlik özellikleri ile yaptığımız ürünün birleşiminde bir mucize ortaya çıkıyor. Hiç düşünmediğimiz fiziksel engeli olan çocuk ve bireylere de Otsimo'yu ulaştırdığımızı App Store yorumlarından öğrendik.

Sosyal Sorumluluk uygulaması Givin ile onbinlerce kişi toplumsal fayda yaratıyor

Givin Kurucu Ortağı Başak Süre

App Store, hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra toplumsal fayda sağlayan uygulamalar için de çok değerli bir platform sunuyor. App Store, Givin app ile bağışı, çok daha fazla kişinin günlük hayatına dahil ederek hem dezavantajlı çocuklara hem de sokak hayvanlarına yardım edebilmemiz için muhteşem bir platform sağladı. App Store sayesinde, iyi amaçlara destek olmak için on binlerce kişiyi aktive edebildik ve 1.5 sene gibi kısacık bir sürede bile binlerce çocuğun, gencin ve sokak hayvanının hayatlarında pozitif etki yaratabildik. App Store, Givin için en değerli erişim platformu oldu.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi

Bankacılık sektöründe gelişen teknoloji ile beraber hız ve kolaylık ön plana çıktı. Rekabette güçlenmek ve müşteriye en iyi hizmeti vermek isteyen bankalar teknolojiye büyük yatırım yapıyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak bu doğrultuda, 2000’li yılların başından itibaren mobile ağırlık vererek; Türkiye’de ilklerden biri olan dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB Mobil iOS uygulamasını müşterilerimizin kullanımına açtık. Son 10 yılda App Store’un da bu doğrultuda birçok yeniliği hayata geçirerek, bankacılık deneyiminin dijitalleşmesine büyük destek verdiğini söyleyebiliriz.

Faladdin’in Kurucu ortakları Sertaç Taşdelen & Kaya Diker

Teknolojinin insan bilincinin uzantısı olduğu, akıllı cihazların bir uzvumuza dönüştüğü bu çağda, binlerce yıllık geçmişi olan fal fenomenini artık bir iPhone deneyimi haline getirme hedefiyle yola çıkan Faladdin uygulaması, App Store'un gücü sayesinde dünyanın bir çok ülkesinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Scorp ve WHO yaratıcısı Scorp Inc.'in CEO ve Kurucu Ortağı Sercan Işık

App Store sayesinde tüm dünyada milyonlarca kişiyi Scorp ve WHO uygulamaları aracılığıyla birbirine bağlamak bizim için gerçekten gurur verici. Her türlü konudan 30 milyondan fazla videoya sahip Scorp ve gerçek zamanlı olarak canlı canlı harika insanlarla tanışma olanağı sağlayan WHO, App Store’daki yüzümüz. Apple, App Store ile insanlarını birbirine bağlama davamızı yerine getirme konusunda en büyük destekçilerimiz arasında yer alıyor.

Voscreen Kurucusu Deniz Dündar

Voscreen olarak kullanıcılarımıza ilk App Store aracılığıyla merhaba dedik. İlk kullanıcı yorumlarını okurken heyecanlıydık. O günden bugüne eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan İngilizce öğrenme uygulamamız yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. Bu süreçte App Store yaygın erişim ve geribildirim kanallarıyla kullanıcı deneyimlerini iyileştirmemiz ve 70'den fazla ülkeye ulaşabilmemiz adına başarımızda büyük katkı ve pay sahibi oldu.

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