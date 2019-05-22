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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Türk fintech’leri yurtdışına açılacak

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Türk fintech’leri yurtdışına açılacak

Visa, Türkiye dijital ödeme ekosisteminde inovasyonu desteklemek ve hızlandırmak amacıyla Visa İnovasyon Programı’nı başlatıyor. Hackquarters ortaklığı ile hayata geçen ve 6 ay sürecek programa dahil olacak fintech’ler tasarım odaklı düşünme programlarıyla ürün ve hizmetlerine değer katacak, girişim ve iş modellerini geliştirmek üzere eğitimler alacak ve Visa’nın global iş ağından yararlanacak. Fintech’ler, program kapsamında dijital ödemeler, sınır ötesi harcamalar, altyapı ve kart kabulü alanlarında yeni nesil çözümler üzerinde çalışacaklar.

Visa’nın Türkiye’de fintech ekosistemini zenginleştirmek istediğini belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel: “Visa İnovasyon Programı, Türkiye’de ödemeler ekosistemi ve fintech’ler arasında bir köprü kuracak. Amacımız, ortaya çıkacak çözümler ile hem Türkiye’de kartlı ödemeler pazarının büyümesine katkı sağlamak, hem de 200 ülkeye yayılan global ağımız ile fintech’lerin geliştirdikleri yerel çözümleri uluslararası pazarlara ihraç etmelerine destek olmak” dedi.

Hackquarters Kurucusu Kaan Akın, “Visa ile birlikte Türkiye’deki finansal teknoloji ekosistemine değer katmaktan mutluluk duyuyoruz. Visa İnovasyon Programı'na kabul edilen fintech’ler, onlar için özel hazırladığımız programda Yalın Girişimcilik, İnsan Odaklı Tasarım, Veri Güvenliği, Regülasyon gibi konularda Visa’dan ve mentor ekibimizden eğitimler alacaklar. Seçilen fintech’ler aynı zamanda Hackquarters ekibiyle program boyunca aynı ofisi paylaşıp, girişimcilik ekosisteminde ticarileşme ve müşteri geliştirme desteği alacaklar” diyerek program ile ilgili bilgi verdi.

Program katılımcıları, tüm teknoloji girişimcilerine açık olan Visa Developer Platform üzerinden Visa API’lerine de erişerek Visa’nın ürün ve hizmetini geliştirdikleri çözümlere entegre edebilecekler.

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