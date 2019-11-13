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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
13.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Türk ekip ‘Robot Şampiyonası’ndan ödülle döndü

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Türk ekip ‘Robot Şampiyonası’ndan ödülle döndü

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bükreş’te düzenlenen 12’nci Robochallenge 2019 Romanya Robot Yarışması’ndan ödülle döndü. Mini Sumo, Line Follower, Nano Sumo ve Micro Sumo olmak üzere 4 kategoride katılan öğrenciler, Mini Sumo kategorisinde 4’üncü oldu ve Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa’nın en büyük robot yarışması olan ve bu sene 12’ncisi düzenlenen Robochallenge Romanya Robot Yarışması, Bükreş Politehnica Üniversitesinde yapıldı. Yarışmaya 158 takım, 615 katılımcı, 533 robotla katıldı. Türk öğrenciler, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Kolombiya, Ekvador, Letonya, Meksika, Peru, Polonya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya ve Tayland'dan gelen ekiplerle yarıştı.

Katılımcılar 14 yarışmanın farklı kategorisinde kazanmak için mücadele etti. Mega Sumo, Mini Sumo, Mikro Sumo, Nano Sumo, İnsansı Sumo, Çizgi İzleyici, Çizgi İzleyici Geliştirilmiş, Labirent, Futbol, İnsansı Robot, Serbest Stil Vitrin, Hava Yarışı ve ayrıca çocuklar için de Mini Sumo ve Çizgi İzleyen kategorileri yer aldı. Her kategoride yeni nesil teknolojiye sahip, ülkesinde ve uluslararası arenada birçok yarışmada derece almış robotlar yarıştı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu takımı Bükreş'teki uluslararası yarışmaya, öğrencileri Abdullah Yıldırım, Onur Yılmaz ve Öğr. Gör. Ekrem Süzen’den oluşan ekiple katıldı.  Yarışmada oldukça iyi performanslar sergileyen Türk ekibinin robot tasarımları, katılımcılar ve jüri üyelerinden büyük beğeni toplayarak jüri özel ödülüne layık görüldü.  2 Mayıs 2020’de Polonya’da düzenlenecek olan “4’üncü Jurabot Krasiejów 2020” robot yarışmasına ve 14 – 15 Aralık 2019 Tokyo Japonya’da düzenlenecek robot yarışmasına davet edilerek yarışmaya katılma hakkı kazandı.

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