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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
28.06.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

"Türk bilişim sektörü son derece hareketli ve dijital eğilim devam edecek"

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"Türk bilişim sektörü son derece hareketli ve dijital eğilim devam edecek"

Rusya’nın en büyük şirketlerinden Sberbank Group’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) David Rafalovskiy, Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarının son derece hareketli olduğunu belirterek, “Rusya’da olduğu gibi yoğun talebi arz karşılayamıyor ve bu durum dijital eğilimlerin devam edeceğine işaret ediyor.” dedi.

Rafalovskiy, bilişim ve bulut (cloud) teknolojileri sektöründe yaşanan küresel gelişmeleri değerlendirdi. Sberbank’ın bulut teknolojileri yatırımlarına birkaç yıl önce başladığını anlatan Rafalovskiy, “Bu nedenle, Batılı ortaklarımız gibi biz de bu alanda yeni sayılmayız. Bulut alanında çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaretin büyümesinde, altyapıya yönelik geleneksel yatırımlardan daha etkin bir şekilde uygulanabilen son derece dinamik bir teknoloji.” diye konuştu.

ABD’de bilişim teknolojilerine yapılan yatırımların yüzde 40’ının bulut teknolojileri çerçevesinde yapıldığına işaret eden Rafalovskiy, “Bu oran Rusya’da yüzde 3 seviyesinde. Dolayısıyla nispeten düşük bir temelden başladık.” dedi.

Şirketlerin genellikle kendi bilişim altyapılarını kendilerinin inşa ettiğini anlatan Rafalovskiy, “Ancak bunun hızla değişeceğini düşünüyoruz. Şimdiden bulut sektöründe yıllık yüzde 30 ila 40 büyüme görüyoruz ve bunun kısa bir süre içerisinde azalacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle bulut harika iş fırsatları sunarken, aynı zamanda Sberbank’ın da daha etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.

Rafalovskiy, Sberbank’ın bilişim ve bulut sektörlerinde diğer ülkelerle iş birliğini de değerlendirerek, “Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarı son derece hareketli. Rusya’da olduğu gibi yoğun talebi arz karşılayamıyor. Bu durum iş anlamında olumlu ve dijital eğilimlerin devam edeceğine işaret ediyor.” dedi.

Çin’deki bulut piyasasının son derece hızlı bir şekilde geliştiğine işaret eden Rafalovskiy, “Çin bu alanda Rusya’dan ileride. Ancak, sonunu bildiğiniz bir filmi izliyormuş gibi, Rusya ve Çin pazarları da hangi noktada olurlarsa olsun, aynı yönde ilerliyor: Boyutlarından bağımsız olarak, çoğu şirketin birbirleriyle bir noktada birleştikleri bir bulut ortamı.” ifadelerini kullandı.

Günümüz ekonomisinde başarının artık değişim noktasında ortaya koyulan başarıyla ölçüldüğünün altını çizen Rafalovskiy, şöyle konuştu:

“Başarı artık sadece elde ettiğiniz gelire dayalı değil. İnternet üzerinden ticaret yapan lider şirketlere baktığınızda hepsinin artık hemen hemen her gün yenilikler sunduklarını görürsünüz. Piyasaya yeni fikirler sunarlar. Bu durumla rekabet etmeniz gerekiyor. Rekabet edebilmeniz için de bulut teknolojisinden daha iyi bir hızlandırıcı unsur bulunmuyor. Bir sonraki fikrinizin iyi, harika veya kötü olup olmayacağını bilemezsiniz. Bulutu kullanarak altyapı veya yeni projelerinizin uyumlu olup olmayacağını endişe etmezsiniz. O fikri hemen deneyebilmeniz gerekiyor ve bulut buna imkan veriyor.”

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