Türk bilim insanlarından 3D görüntüleme teknolojisi
Başkent ve Atılım Üniversitesinde çalışmalarına devam eden Doktor Öğretim Üyeleri Hüseyin Kurtuldu ve Göksel Durkaya tarafından TÜBİTAK destekli proje sonucunda geliştirilen çok amaçlı spektral çözünürlüklü üç boyutlu tarama teknolojisi ile metal sanayicilerimiz artık üretim bandındaki yüksek sıcaklıklardaki işlenen ürünlerinin ileri düzeyde kalite kontrolünü yapabilecekler.
Böylece söz konusu teknolojik yöntem ile ürünlerin hassas şekilde boyutlandırılması, yüzey aşınmasının ölçülmesi, ürün sıcaklığının ve genleşmesinin anlık ölçerek imalat sürecinde üst düzey verimlilik sağlayabilecekler. Dünyada ilk olarak ülkemizde yerli imkanlarla geliştirilen bu teknoloji ile metal analizinde ulusal yetenekler üst düzeye çıkartılmış olacak.
Çelik üretiminde dünyanın 8. Avrupa’nın 2. Büyüğü olan Türk metal sanayisi bu alandaki teknolojik üstünlüğü ele geçirmek için üç boyutlu dijitalleştirme teknolojileri ve ileri düzey kalite kontrol yeteneklerinin geliştirmesi zorunlu görünüyor.
Geliştirilen görüntüleme yöntemi aynı zamanda termal kameralara da bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Sanayiye yönelik geliştirilen söz konusu teknoloji ile imalatta yerli yüksek katma değerli ürün elde etme ve ihracatının artması hedefleniyor.
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