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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Turistler en çok hangi ülkeden çıkıyor?

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Turistler en çok hangi ülkeden çıkıyor?

Mastercard “Origins” adında yeni bir araştırma raporu ile dünya genelindeki turistlerin hangi şehirlerden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, seyahat severler en çok ABD ve Çin’den çıkıyor ve bu ülkeleri Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor. Mastercard’ın bir diğer araştırmasına göre ise Türkiye’ye en çok turist “Origins” listesinde üçüncü sıradaki Almanya’dan ve dördüncü sıradaki Birleşik Krallık’tan geliyor. Türkiye ayrıca Rus ve Hollandalı turistler için de cazip bir destinasyon konumunda.

Mastercard’ın, turizmin gelişimine katkıda bulunması için yapılan araştırmaları Türkiye’yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistlerin tercih ettiğini ortaya koyuyor. 2019 yılının Türkiye’de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 USD olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 USD ile en çok harcayan turist grubu oldu. Harcama tutarında Alman turistleri Hollandalılar, İngilizler ve Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya’dan sonra geldi.

Ülkeler tarafından en çok tercih edilen şehirler 

SIRALAMA

ÜLKELER

1. ŞEHİR

2. ŞEHİR

3. ŞEHİR

1

ABD

Cancun, Meksika

Toronto, Kanada

Londra, İngiltere

2

Çin

Bangkok, Tayland

Seul, Kore Cumhuriyeti

Tokyo, Japonya

3

Almanya

Palma de Mallorca, İspanya

Bolzano, İtalya

Tiroler Unterland, Avusturya

4

İngiltere

Palma de Mallorca, İspanya

Paris, Fransa

Dublin, İrlanda

5

Fransa

Londra, İngiltere

Marakeş, Fas

Barselona, ​​İspanya

6

Kore Cumhuriyeti

Osaka, Japonya

Hokkaido, Japonya

Tokyo, Japonya

7

Japonya

Taipei, Tayvan

Seul, Kore Cumhuriyeti

Bangkok, Tayland

8

Kanada

Washington D.C., ABD

Las Vegas, ABD

New York, ABD

9

Rusya

Antalya, Türkiye

Pattaya, Tayland

Phuket, Tayland

10

Tayvan

Tokyo, Japonya

Hokkaido, Japonya

Okinawa, Japonya

Ülkelere göre en çok tercih edilen seyahat rotaları 

SIRALAMA

ÜLKELER

1. ROTA

2. ROTA

3. ROTA

1

ABD

Meksika

Kanada

İtalya

2

Çin

Tayland

Japonya

ABD

3

Almanya

İtalya

İspanya

Avusturya

4

İngiltere

İspanya

ABD

Hindistan

5

Fransa

İspanya

ABD

İngiltere

6

Kore Cumhuriyeti

Japonya

Çin

Vietnam

7

Japonya

ABD

Çin

Tayvan

8

Kanada

ABD

Meksika

Hindistan

9

Rusya

Türkiye

Tayland

Tunus

10

Tayvan

Japonya

Kore Cumhuriyeti

Tayland

 

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