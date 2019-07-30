Turistler en çok hangi ülkeden çıkıyor?
Mastercard “Origins” adında yeni bir araştırma raporu ile dünya genelindeki turistlerin hangi şehirlerden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, seyahat severler en çok ABD ve Çin’den çıkıyor ve bu ülkeleri Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa takip ediyor. Mastercard’ın bir diğer araştırmasına göre ise Türkiye’ye en çok turist “Origins” listesinde üçüncü sıradaki Almanya’dan ve dördüncü sıradaki Birleşik Krallık’tan geliyor. Türkiye ayrıca Rus ve Hollandalı turistler için de cazip bir destinasyon konumunda.
Mastercard’ın, turizmin gelişimine katkıda bulunması için yapılan araştırmaları Türkiye’yi en çok Alman, İngiliz, Hollandalı ve Rus turistlerin tercih ettiğini ortaya koyuyor. 2019 yılının Türkiye’de yapılan ortalama harcama yabancı kart başına 650 USD olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 USD ile en çok harcayan turist grubu oldu. Harcama tutarında Alman turistleri Hollandalılar, İngilizler ve Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya’dan sonra geldi.
Ülkeler tarafından en çok tercih edilen şehirler
SIRALAMA
ÜLKELER
1. ŞEHİR
2. ŞEHİR
3. ŞEHİR
1
ABD
Cancun, Meksika
Toronto, Kanada
Londra, İngiltere
2
Çin
Bangkok, Tayland
Seul, Kore Cumhuriyeti
Tokyo, Japonya
3
Almanya
Palma de Mallorca, İspanya
Bolzano, İtalya
Tiroler Unterland, Avusturya
4
İngiltere
Palma de Mallorca, İspanya
Paris, Fransa
Dublin, İrlanda
5
Fransa
Londra, İngiltere
Marakeş, Fas
Barselona, İspanya
6
Kore Cumhuriyeti
Osaka, Japonya
Hokkaido, Japonya
Tokyo, Japonya
7
Japonya
Taipei, Tayvan
Seul, Kore Cumhuriyeti
Bangkok, Tayland
8
Kanada
Washington D.C., ABD
Las Vegas, ABD
New York, ABD
9
Rusya
Antalya, Türkiye
Pattaya, Tayland
Phuket, Tayland
10
Tayvan
Tokyo, Japonya
Hokkaido, Japonya
Okinawa, Japonya
Ülkelere göre en çok tercih edilen seyahat rotaları
SIRALAMA
ÜLKELER
1. ROTA
2. ROTA
3. ROTA
1
ABD
Meksika
Kanada
İtalya
2
Çin
Tayland
Japonya
ABD
3
Almanya
İtalya
İspanya
Avusturya
4
İngiltere
İspanya
ABD
Hindistan
5
Fransa
İspanya
ABD
İngiltere
6
Kore Cumhuriyeti
Japonya
Çin
Vietnam
7
Japonya
ABD
Çin
Tayvan
8
Kanada
ABD
Meksika
Hindistan
9
Rusya
Türkiye
Tayland
Tunus
10
Tayvan
Japonya
Kore Cumhuriyeti
Tayland
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