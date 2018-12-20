Tüm banka hesapları tek ekranda
Bulut tabanlı ön muhasebe servisi NKolayOfis kağıt fatura süreçlerini buluta taşırken, 15 bankayla kurulan entegrasyon sonucunda şirketlerin tüm hesaplarını tek ekrandan gerçek zamanlı yönetmelerini sağlıyor.
KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran yerli çözümler, e-Fatura geçişi için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin önde gelen girişim fonlama kuruluşlarından StartersHub ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil’den aldığı yatırım sonrası Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran şirket, geliştirdiği çözümü yeni özellikler ekleyerek güncelledi. 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında e-Fatura ve e-Arşiv zorunluluğunun genişletilmesiyle birlikte, KOBİ'lerin bu ihtiyacına yanıt vermek isteyen şirket, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarının entegrasyonunu tamamladı.
Üye işletmeler, e-Fatura takibini bulut tabanlı ön muhasebe çözümü üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kağıt faturanın saklanması ve müşteriye iletilmesine ilişkin giderlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, şirkete ait e-Fatura kullanan işletmelere maliyet tasarrufu sağlıyor. Müşterilerine farklı para birimlerinde fatura kesmek, sipariş ve teklif vermek isteyen KOBİ'ler, şirketin arayüzü üzerinden tüm bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.
Şirketin finansal durumu ve gelir-gider dengesi anlık olarak kontrol edilirken, yeni versiyonla birlikte gelen özellik sayesinde proje bazlı kârlılık takibini yapmak da mümkün oluyor.
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