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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.04.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Tüketici elektroniği sektörünün profilini çıkardı

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Tüketici elektroniği sektörünün profilini çıkardı

14 farklı ülkeden 200 bine yakın müşteriyle yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan Teleperformance CX Lab Global 2018 Araştırması, tüketici elektroniği sektörünün güncel durumunu gözler önüne seriyor.

14 farklı ülkeden 20’ye yakın sektörün durumunu gözler önüne seren rapor için CX Lab araştırmacıları, yaklaşık 200 bin müşterinin görüşlerinden faydalandı. Tüketici elektroniği sektörüne ait veriler yaklaşık 11 bin müşteriyle kendi dillerinde yapılan online görüşmeler sonucu belirleniyor. Araştırmanın yapıldığı ülkeler ise ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Japonya, Kolombiya, Meksika ve Rusya olarak sıralanıyor. 

Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımında %51’lik kadın ve %49’luk erkek müşteri bulunurken, yaş gruplarına bakıldığında ise 1981 – 1999 yılları arasında doğmuş milenyum kuşağı mensupları %40 ile ilk sırada yer alıyor. 1965 – 1980 arasında doğan X kuşağı mensupları ise %33 ile ikinci en geniş grubu temsil ediyor. 

Sektör rekabete açık

Her ülkeden katılımcılara sorulan "Hangi marka bilgisayar ve tablet kullanıyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar, listede başı çeken Apple, Samsung, HP, Acer ve Asus gibi tüketici elektroniği sektörüne yön veren teknoloji firmalarının global bir başarıya imza attıklarını gösteriyor. Markalar arasındaki rekabet ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen marka ise 5 ülkede de birinci sıraya oturan HP oluyor. Katılımcılara sorulan 3 soru, müşterilerin kullandıkları markalardan ne denli memnun olduğunu gözler önüne seriyor. "Kullandığınız markadan genel olarak memnun musunuz?" sorusuna katılımcıların %83'ü evet cevabı veriyor. Tüketicilerin %81'i minimum 1 sene daha aynı markayı kullanmayı tercih edeceklerini belirtirken, aynı kişilerin kullandıkları markayı çevrelerine tavsiye etme oranının ise yalnızca %32 olması, markaların müşteri sadakati konusunda daha fazla çalışmaları gerektiğini ve sektörün rekabete her zaman açık olacağını işaret ediyor.

İyi kampanyayı sunan kazanıyor

Müşterilerin çoğu kullandıkları markadan memnun olsa da %18'lik bir kesim tercih ettiği markayı çeşitli sebeplerle değiştirebileceğini belirtiyor. Rakip firmaların daha avantajlı kampanyalar sunması, kullanılan ürün ve hizmetlerin beklentileri karşılayamaması, kalitesiz hizmet, yüksek fiyat ve kötü müşteri hizmetleri tüketicilerin marka sadakatine önemli ölçüde zarar veriyor. Katılımcıların %67'sinin bir sonraki alışverişlerinde başka markaları da değerlendirebileceğini belirtmesi sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor. Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen firmaların bu konuları kapsamlı olarak masaya yatırması gerekiyor.

Müşteriler kaliteli, şık ve uygun fiyatlı ürünler arıyor

Kullanıcı deneyimi, tasarım, ürün kalitesi, güvenilirlik, teknolojik yenilikler, garanti ve fiyatları kapsayan 7 soruluk memnuniyet anketi, durumlarından genel olarak memnun olan tüketicilerin %24'ünün yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğunu gösteriyor. Buna göre ürünlerin kullanışlı, kaliteli ve şık olması, öte yandan fiyatların ise daha makul seviyelere inmesi gerekiyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin hızlı gelişimiyle artan kullanıcı deneyimi kalitesi, %82'lik memnuniyet oranıyla listeye birinci sıradan giriş yaparak katılımcıların takdirini toplarken fiyat performans dengesi, firmalar için 2019 yılında da hayati önem taşımaya devam ediyor.

Akıllı telefonlar markalar için hem risk hem de fırsat oluşturuyor

Sosyal medya platformları, müşteri hizmetleri kalitesinde bir çizgi tutturamayan firmalar için akıllı telefonlarla birlikte internette tehlikeli bir ortam yaratabiliyor. Her 6 katılımcıdan biri müşteri temsilcileriyle yaşadığı süreçleri sosyal medyada paylaştığını belirtiyor. Paylaşım yapılan yerler ise kişinin kendi sosyal medya profili, markanın resmi sayfası ve diğer mecralar olarak sıralanıyor. Sosyal medya denince devreye giren akıllı telefonlar, aynı zamanda müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla da kullanılabiliyor. Araştırmamıza katılan müşterilerin %72'si tüketici elektroniği firmalarının mobil uygulamalarının bulunmadığını veya farkında olmadıklarını belirtirken, %15'i son 12 ayda uygulama kullandığını iletti.

Müşteriler firmalardan veri güvenliği bekliyor

Teleperformance CX Lab Global 2018 Araştırması katılımcılarına sorulan "Kullandığınız markayla ilgili dolandırıcılık ya da veri hırsızlığıyla ilgili bir haber çıksa markayı yine de tercih eder misiniz?" sorusuna, kullanıcıların %64'ü hayır cevabını veriyor. Son bir yıl içinde bu tip talihsizlikler yaşayanların sadece %4 oranında olması ise konunun önemini azaltmıyor. Güvenlik, müşterilerin marka tercihinde belirleyici rol üstleniyor.

5 kişiden 1'i markayla yılda 4 kez iletişime geçiyor

Tüketici elektroniği müşterilerinin %20'si, ürünlerini kullandıkları firmalarla yılda ortalama 4 kez farklı kanallar üzerinden iletişime geçiyor. Teknik destek, garanti, sipariş takibi ve iade süreçleri için firmalarla görüşmek isteyen müşterilerin ilk tercihi halen telefon. Telefonu sırasıyla e-posta ve internet sitesindeki formlar, canlı destek hattı ve sosyal medya kanalları takip ediyor. Tercihler dijital dönüşümün kurumlardaki önemini bir kez daha kanıtlıyor. Mobil uygulamalar, ihtiyaçlara otomatik olarak yanıt veren akıllı robotlar ile birlikte firmalara alternatif yollardan ulaşmak isteyen müşterilere yardımcı olmaya devam ediyor. İletişimde insan faktörü ise geçerliliğini korumaya devam ediyor; 5 kişiden 4'ü problemlerini bir sanal asistan yerine müşteri temsilcisine anlatmayı tercih ediyor. Kaliteli iletişim, müşteri sadakatini %13 oranında artırıyor.

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