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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Tükenmişlik sendromu veri ihlaline yol açıyor

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Tükenmişlik sendromu veri ihlaline yol açıyor

Tükenmişlik sendromu, çalışanların şirket performanslarını olumsuz etkilerken siber güvenliği de tehdit ediyor. IT yöneticilerinin %44’üne göre, stres altında uzun süreli çalışanlar şirket içinden gelen tehditleri doğrudan artırıyor. Tükenmişlik sendromunda olan çalışanların veri güvenliğini de riske atacağına işaret eden Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, tükenmişlik sendromunun şirketlerin siber güvenliğinde açıklar yaratacağına dikkat çekiyor.

Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, uzun süreli stres veya hayal kırıklığı sonunda tüketmesi, şirket performanslarını etkiliyor. IT yöneticilerine yönelik yapılan son ankete göre IT liderlerinin %44’ü, stres altında çalışanların yapacağı hataların içeriden gelen tehditleri doğrudan artıracağına inanıyor. İçeriden gelen tehditlerin sadece ayrıcalıklı erişimlere sahip olan yönetici ve çalışanlardan gelmediğini hatırlatan Tursun, yoğun tempoda çalışan stresli çalışanların siber güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekiyor. 

Tükenmişlik Sendromu Performansı Düşürüyor 

TUC şirketinin Birleşik Krallık ve AB ülkelerindeki çalışma saatleri ve çalışanların performansına yönelik araştırmasının sonuçları açıklandı. AB ortalamasına göre 2 saat daha fazla çalışan İngiliz çalışanların şirket performansları düşük kaldı. Bunun nedenleri arasında ise tükenmişlik sendromu ön plana çıktı. Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, stresli ve uzun mesai şartlarında kaybetmesine dayanan tükenmişlik sendromu, şirketlerde performans düşüşüne sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tükenmişliği yorgunluk, işten çıkarma, birinin işine olan olumsuzluk ve azalan verimlilik ile karakterize bir sendrom olarak sınıflandırsa da şirketler için daha fazlasını da ifade edebiliyor. 

Siber Güvenliği Tehdit Ediyor 

Tükenmişlik sendromu, sadece çalışanların refahına ve verimliliğine zarar vererek iş performansını aşağıya çeken bir unsur olarak kalmıyor. Veri güvenliği söz konusu olduğunda tükenmişlik sendromu, içeriden gelebilecek bir tehdit riskini de artırabiliyor. Geçmişte şirketlerin, ayrıcalıklı ağ erişimine sahip olan sistem yöneticilerini ve diğer çalışanları en büyük içeriden gelen tehditler olarak algıladığını belirten Gürsel Tursun, günümüzde çalışanların bazı hassas verilere erişebildiğini, istemeden veya kötü amaçlı olarak bir veri ihlaline veya iş kesintisine neden olabileceğini ifade ediyor. Tükenmişlik sendromunun çalışanda yarattığı yorgunluk, ilgisizlik ve odaklanma problemlerinin, şirketlerin siber güvenliğine tehdit olarak yansıyabileceğine dikkat çeken Tursun, tükenmişlik sendromunun barındırdığı tehditlerle boğuşan bir çalışanın hatalar yaparak şirketin siber güvenliğinde açıklar yaratacağını ve siber saldırganların hedefi haline gelebileceğini dile getiriyor. 

2019 Verizon Veri İhlali Araştırma raporuna da dikkat çeken Tursun, tüm ihlallerin yüzde 30'unun çalışan hatalarından kaynaklandığına işaret ederek siber güvenlik açısından önemli bir risk oluşturabilecek olan tükenmiş çalışanlara yönelik şirketlerin daha dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
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