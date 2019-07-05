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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.07.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

TÜBİTAK'tan uluslararası proje pazarı etkinliği

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TÜBİTAK'tan uluslararası proje pazarı etkinliği

TÜBİTAK tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen uluslararası proje pazarı etkinliğinde, alanlarında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcileri toplandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, 400'e yakın Avrupalı ve Türk araştırmacıyla özel sektör temsilcisini "5G", "Yeni Nesil İnternet", "Avrupa Endüstrisinde Dijitalleşme", "Büyük Veri ve Uygulamaları", "Akıllı Sağlık Uygulamaları" alanlarına yönelik proje ortaklıkları geliştirmek ve birebir görüşme yapmak üzere "ICTurkey 2019" etkinliğinde bir araya getirdi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen proje pazarı etkinliği sayesinde Türk akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları, fikirleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda Avrupa'dan katılımcılarla iş birliği yapma fırsatı yakaladı.

Katılımcıların proje önerisi geliştirme ve konsorsiyum oluşturma çalışmalarına yönelik sorularını iletmek için ilgili alanların ulusal irtibat noktaları yöneticileri de etkinlikte hazır bulundu. 

29 ülkeden 100'den fazla yabancı araştırmacı ve özel sektör temsilcisi, Türkiye'den yaklaşık 300 temsilciyle sürdürülebilir iş birliği geliştirilmesi ve projelere katılım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında birebir görüşme fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana'nın da katıldığı etkinlik bugün sona erecek. 

"ICTurkey 2019"

Etkinlik, "Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi" kapsamında ve TÜBİTAK Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenecek 2 uluslararası proje pazarı etkinliğinden ilki olma özelliğini taşıyor.

7 yıl sürecek Ufuk 2020 Programı (2014-2020), 80 milyar avro bütçeye sahip dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olarak nitelendiriliyor.

"Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi, Türkiye'nin Ufuk2020 Programı'na katılımını artırma hedefiyle Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi ve Türkiye araştırma alanının Avrupa araştırma alanına entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

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