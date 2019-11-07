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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

TÜBİTAK'tan Merkür'ün geçişine özel etkinlik

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TÜBİTAK'tan Merkür'ün geçişine özel etkinlik

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan gerçekleştirilecek gözlem YouTube'dan canlı yayınlanacak.

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçeceği 11 Kasım'a özel TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bilgilendirme ve yayın hazırlığı yapılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da meraklıları Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek etkinliğe davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, 11 Kasım Pazartesi Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15.40'tan itibaren Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek. Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcıları bilgilendirecek. Bilim Toplum Merkezi'ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem "https://www.youtube.com/c/TÜBİTAKUlusalGözlemevi" adresinden canlı izlenebilecek.

Sonraki geçiş 2032'de

Bakan Varank da söz konusu etkinliğe ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözlerimiz pazartesi günü Merkür'de olacak. En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Uzay meraklıları bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş 13 Kasım 2032'de olacak." ifadelerini kullandı.

101 milyon kilometre uzakta

Güneş'e en yakın gezegen Merkür, en son 9 Mayıs 2016'da benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Pazartesi günü Merkür, Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

Merkür'ün geçişi, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'nda tamamen, Türkiye'de ise öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebilecek.

Söz konusu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş'te bir ışık azalması meydana gelmeyecek.

Göz sağlığına dikkat

Bu gök olayını gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş güneş filtresine sahip teleskopların kullanılması gerekiyor. Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletlerle Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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