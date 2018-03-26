TÜBİTAK'ın yarışmasına öğrencilerden yoğun ilgi

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca araştırma projeleri̇ yarışması düzenleniyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na, 8 bin 224'ü kız, 6 bin 947'si de erkek olmak üzere toplam 15 bin 171 öğrenci başvurdu. İlginin giderek arttığı yarışmaya, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 44 artışla toplam 11 bin 352 proje başvurusu yapıldı.

Türkçe, biyoloji, fizik, kimya, matematik, değerler eğitimi, kodlama ve tarih olmak üzere 8 alanda düzenlenen yarışmada, projelerin ön değerlendirmeleri üniversitelere mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri tarafından gerçekleştirildi. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, 12 bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960 proje bölge yarışmalarında sergilere katılmak üzere davet edildi.

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 11 ilde eş zamanlı açılışı yapılacak sergiler, 28 Mart akşamına kadar bilime ilgi duyan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Bölgelerdeki sergi adreslerine "http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/sergi_alanlari_2018_0.pdf" linkinden ulaşılabilecek. Sergi süresince bütün projeler, akademik jürilerce değerlendirilecek ve her alanda "birincilik, ikincilik, üçüncülük" ödülleri alan proje sahibi öğrenci ve danışmanlarına para ve diğer ödüller, 29 Mart'ta yapılacak törenle verilecek.