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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

TÜBİTAK'ın verdiği en yüksek burs için imza töreni düzenlendi

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TÜBİTAK'ın verdiği en yüksek burs için imza töreni düzenlendi

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Sanayi Doktora Programı kapsamında verilen 4 bin 500 liralık burs, şu anda TÜBİTAK'ın verdiği en yüksek burstur" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında doktora öğrencilerine verilecek 4 bin 500 liralık bursun, TÜBİTAK'ın verdiği en yüksek burs miktarı olacağını belirterek, "Sanayi Doktora Programı ile üniversite-sanayi iş birliği sadece projeyle başlayıp biten değil, kurumsal ve sürdürülebilir bir hale dönüşecek." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ta, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuştu.

Süreçte yer alan üniversiteler, firmalar ve Bakan Varank'a teşekkür eden Mandal, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinin ve cari açığın kapatılmasının, ülkenin orta yüksek teknolojiden yüksek teknoloji üreten ülkeler grubuna geçişiyle mümkün olabileceğini söyledi. Mandal, bu noktada, bilgi ve daha da önemlisi bilgiyi üretecek her düzeyde nitelikli insan kaynağının ortaya çıktığına işaret ederek, Sanayi Doktora Programı'nın tam da bu aşamada devreye girdiğini bildirdi.

Yüksek teknoloji alanında bilgi üretimi ve buna bağlı teknoloji geliştirme süreçlerinde insan kaynağının sahip olması gereken yetkinliklerin bilimsel derinlik gerektirebildiğini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Sanayi Doktora Programı, dünyadaki birçok ülkedeki örnekler izlenerek özgün biçimde hazırlandı. Programda uygulanan yöntem bireylerin desteklenmesi odaklı değil, bir kritik kitle oluşturmaya yönelik. Bundan dolayı her bir başvuruda en az 3 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi ve istihdamı öngörüldü. Bu şekilde iş birliğinin zemini üniversitelerimizde Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan ihtisaslaşma süreçlerine de katkı da bulunacaktır. Daha da önemlisi süreç doktora eğitimi sonrası, istihdam süreciyle de bütünleşik yapıda değerlendirilsin. Programın tasarımında tüm paydaşlar için kazan-kazan yaklaşımı gözetildi."

Mandal, program kapsamında doktora öğrencilerine verilecek 4 bin 500 liralık bursun, TÜBİTAK'ın vereceği en yüksek burs miktarı olduğuna dikkati çekti. Sanayi Doktora Programı ile üniversite-sanayi iş birliğinin sadece projeyle başlayıp biten değil, kurumsal ve sürdürülebilir hale dönüşeceğini ifade eden Mandal, programın ülkeye çok önemli bir ivme kazandıracağını, hatta ülke dışında da örnek teşkil edebileceğine inandıklarını dile getirdi.

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