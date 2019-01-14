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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
A.A.
14.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

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TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı" ile "X-Bant Verici Sistemi" teknolojilerini, bedeli karşılığı süreli olarak transfer etmeye hazırlanıyor.

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, stratejik ve taktik saha güvenli mesajlaşma altyapısını sağlayabilmek için geliştirilmiş "X.400 Mesajlaşma Sistemi Yazılımı Teknolojisi" basit lisanslama usulüne göre 5 yıllığına TÜBİTAK tarafından aranan şartları sağlayan isteklilere, teknoloji transfer bedeli karşılığında devredilecek.

Söz konusu yazılımın teknoloji transfer bedeli, KDV hariç 1 milyon avro peşinat ve lisans alanın satış bedeli üzerinden yüzde 10 röyalti olarak belirlendi.

Verici sistemi de transfer edilecek

Yüksek çözünürlükte görev yüküne sahip yer gözlem uydularında uzay-yer bağında talep edilen yüksek veri hızını sağlayan "X-Bant Verici Sistemi Teknolojisi"nin 10 yıllığına teknoloji transferi de üretim veri paketi için KDV hariç 250 bin dolar peşinatla lisans alanın satış fiyatı üzerinden yüzde 5 röyalti, tasarım ve üretim paketleri için de KDV hariç 250 bin dolar peşinatla lisans alanın satış fiyatı üzerinden yüzde 10 röyalti karşılığında yapılacak.

Teknolojiler hakkında detaylı bilgilere, kurumun internet sitesinden (www.tubitak.gov.tr) ulaşılabiliyor. Transfer paketlerinin içeriği, başvuru sahipleriyle gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

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