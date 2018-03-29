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    TÜBİTAK projesinden 3 milyon araştırmacı faydalandı

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yaklaşık 3 milyon araştırmacının, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından başlatılan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı Projesi'nden (EKUAL) yararlandığını bildirdi.

    Mandal, ATO Congresium'da düzenlenen TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi faaliyetlerinin tanıtıldığı programda, bilim ve teknoloji alanında ilerleme sağlanması için yaptıkları çalışmaları anlattı.

    Proje kapsamında uluslararası e-bilgi kaynakları için lisans anlaşmaları yapıldığını ifade eden Mandal, "Ülkemizdeki ve KKTC'deki tüm devlet ile vakıf üniversiteleri başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, eğitim ve araştırma hastaneleri de dahil olmak üzere 257 kurum ve ilgili kuruluşlarda yer alan yaklaşık 3 milyon araştırmacı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı'ndan yararlanıyor." diye konuştu.

    Mandal, söz konusu çalışmaya Kalkınma Bakanlığının 85 milyon lira destek sağladığını, bu sayede projenin önemli oranda geliştirildiğini belirtti.

    Projeyle 18 e-veri tabanına, 2 intihal analiz programına, 1 referans yönetim aracına, 30 bin elektronik dergiye, 100 milyon bibliyografik veriye, 3 milyon konferans bildirisine, 2,1 milyon yüksek lisans ve doktora tezine erişim sağlandığına işaret eden Mandal, "EKUAL hizmetlerini, daha da geliştirme arzusu ve kararlılığındayız. Bilgiye erişimi artırmalıyız, rekabeti artırarak araştırcıların önünü açmalı ve sayısını artırmalıyız ki ülkenin ortak hedeflerine daha kolay varalım." dedi.

     

    Etiketler: öğrenci
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