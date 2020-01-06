TÜBİTAK MAM ve SAHA İstanbul yüksek teknolojide iş birliği yapıyor

SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak, stratejik öneme sahip bir çalıştay gerçekleştirdi.

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen proje ve ürünlerde iş birliği geliştirmek üzere düzenlenen çalıştayda dikkati çekici ürün ve sistemlerin detayları bu projelerin ticarileştirilmesine talip olan SAHA İstanbul üyesi sanayicilerle paylaşıldı. Yüksek teknoloji kullanılarak TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji, Malzeme ve Enerji Enstitüleri tarafından geliştirilen ürünler sanayicilerin oldukça ilgisini çekti.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin en büyük AR-GE merkezi olan TÜBİTAK’ın Türk sanayisinin çözüm ortağı olduğunu vurguladı.

Dünyada ve Türkiye’de AR-GE merkezi sayısı artarken niteliğin artmadığına dikkati çeken Kılıçaslan, “AR-GE merkezleriyle birlikte patent sayıları da artarken, ihracat rakamları artmıyor. Düşük ve orta teknolojiye AR-GE yapıyoruz ya da yapıyor gibi görünüyoruz. Ancak yüksek teknoloji seviyesinde artış yaşanmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek teknolojik gelişimin ancak AR-GE çalışmaları ile gerçekleştirilebileceğini belirten Kılıçaslan, "Türkiye’nin en büyük AR-GE merkezi olan TÜBİTAK MAM’daki 7 enstitümüzdeki tüm olanaklarımızı sanayicilerimize açıyoruz ve 'lütfen kullanın' diyoruz. Kapılarımız açık. Gelin, burada kurulu ileri seviyedeki alt yapılardan ve insan alt yapısından da yararlanın. Burada 1000 çalışanımız var. Bizden zorlu şeyler isteyin. Yapmaya çalışalım, zorlanalım ki ilerleyebilelim." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, TÜBİTAK MAM ile SAHA İstanbul üyelerinin iş birliği yapabileceği projelerin geliştirildiği 3 enstitü sanayicilere tanıtıldı. Enstitülerin sanayicilere gezdirilmesi ve çalıştaya konu olan ürünlerin tanıtımının ardından TÜBİTAK MAM uzmanları ve sanayiciler arasında B2B görüşmeleri gerçekleştirildi.

Sıra üretim ve markalaşmada

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de TÜBİTAK MAM ile gerçekleştirilen teknoloji iş birliği çalıştayının her iki kurum için de oldukça faydalı olduğunu aktardı.

Keleş "TÜBİTAK MAM geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik ürün, çözüm ve servisleri faydaya dönüştürme stratejisi çerçevesinde, kümelenmemiz üyeleri ile iş birliği yapmak istedi. Biz de SAHA İstanbul üyeleri arasında bir anket düzenledik ve merkezin iş birliğine açık hazır ürün, çözüm ve servislerinden hangileri ile ilgilendiklerini sorduk. İlgilenen firmalarımızın temsilcileri ile birlikte TÜBİTAK MAM ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaret ile hem üyelerimizin TÜBİTAK MAM’ı daha yakından tanımasını, hem de ilgilendikleri ürünler özelinde TÜBİTAK’ın uzman araştırmacılarının katılımıyla B2B görüşmeleri yapmalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda teknoloji transferine hazır birçok ürünün konu edildiğini dile getiren Keleş, "Sanayicilerimiz B2B görüşmelerinde talip oldukları ürünlerle ilgili uzmanlarla görüştüler ve detaylı bilgi aldılar. Bundan sonra iş birliği konusunda anlaşmaya varılan ürünlerin, ticarileştirilmesi, markalaştırılması ve satışa sunulması için adım atacaklar. Bu sayede TÜBİTAK MAM’ın yüksek teknoloji geliştirme potansiyeli sanayicilerin üretim gücüyle buluşmuş olacak." dedi.