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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.07.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

TÜBİTAK ile DMO'dan güç birliği

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TÜBİTAK ile DMO'dan güç birliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasındaki iş birliği çerçevesinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ar-Ge teşvikleriyle geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler, DMO "Tekno Katalog Platformu"na eklenecek.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, ülkenin kalkınması ve 2023 hedefleri doğrultusunda, "Milli Teknoloji Hamlesi"nde kritik önem taşıyan teknolojilerin geliştirilmesi için stratejik iş birliklerine gidiyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK ile DMO arasındaki iş birliği çerçevesinde, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge teşvikleriyle geliştirilmiş ve kamuya satışı olan teknolojik ürünler, DMO "Tekno Katalog Platformu"na dahil edilecek. Böylece girişimcilerin kamu alımlarından daha fazla pay alması sağlanarak, ticarileşme ve markalaşma süreçleri desteklenecek.

Kamu pazarına satış yapacak girişimcilerin, fikir aşamasında iş modeli oluşturma, pazar stratejileri, pazarlama kanalı ve gelir modeli gibi konularda farkındalıklarının artması için ortak farkındalık seminerleri ve eğitimler düzenlenecek.

TÜBİTAK ve DMO sahada birlikte çalışacak. İş Birliği Geliştirme Çalışma Grubu kurulacak.

"Tekno Katalog İş Birliği Protokolü Tekno Katalog İmza Töreni", yarın TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir'in katılımıyla TÜBİTAK başkanlık binasında yapılacak.

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