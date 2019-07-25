TSS ve Sana Değer Öğretmenim Programı tanıtıldı

Öğretmen Yetiştirme Merkezleri’nin ilk projesi olan “Sana Değer Öğretmenim” programının ilk adımı olarak, öğretmenlere yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti için Mektebim Okulları; Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Dünyanın en itibarlı eğitim kurumları arasında yer alma hedefi ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanan Mektebim Okulları, odak noktasına öğrencisini koyduğu eğitim sistemini geliştirmek, kaliteyi artırarak sürdürebilir kılmak adına çalışmalarına devam ediyor. Sancak Group bünyesinde faaliyet gösteren, hiçbir ekonomik getiri gözetmeksizin daha fazla istihdam yaratmak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Mektebim Okulları, bu yıl eğitime ve öğretmenlerine daha fazla yatırım yapacak.

İmza törenine Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, MLP Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin ile Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp katıldı. Toplantıda öğretmenler için hazırlanan TSS’nin kapsamı ve sunulacak hizmetler hakkında bilgi paylaşıldı.

“Öğretmene yaptığımız yatırım, çocuğa yapılan yatırımdır”

Mektebim Okulları Avcılar Kampüsü’nde düzenlenen toplantıda konuşan Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, “Bu yıl itibarıyla Mektebim Okulları olarak kampüslerimizi öğretmen ve öğretmen adaylarımıza açıyoruz. Öğretmen Geliştirme Merkezlerimiz ile Türkiye’deki tüm öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Bizim eğitim anlayışımızın temelinde çocuk ve çocuğa yapılan yatırım var, bunu her fırsatta yüksek sesle söylemeyi kendimize sorumluluk edindik. Ancak öğretmene yatırım yapmadan, öğretmenin ihtiyaçlarını gereksinimlerini anlamadan, sınıfa girdiğinde rahat ve huzurlu olmasını sağlamadan çocuklarımız için doğru işler yapmak mümkün değil. İşte tam da bu nedenle biz “önce öğretmen” anlayışıyla, öğretmenlerimizin her şeye değeceğini biliyor ve kıymetlilerimizi emanet ettiğimiz değerlilerimize “Sana Değer Öğretmenim” diyoruz. Öğretmenlerimizin sağlığı kurumumuz tarafından yapılan sağlık sigortası ile güvence altına alınmıştır. Bugün burada bu güvenceyi sağlayacak, sektörlerinin liderleri ile aynı masada bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin bedenen, ruhen ve fiziken sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. TSS kapsamında kurumumuza özel birçok hizmetten faydalanabilecekler. Ayrıca tüm okullarımızın kapısını o bölgede görev yapan devlet ya da özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerimize açıyoruz. Bugün öğretmenlerimize yönelik yaptığımız yatırımların ilk ayağı olan TSS’yi konuşmak üzere bir araya geldik. Programımız, üniversite iş birlikleri ile gerçekleşecek lisansüstü eğitim programlarıyla, eğitim ve araştırma içerikli yurtdışı gezileriyle, öğretmen ve yönetici yetiştirme programlarıyla devam edecek” dedi.

“Mektebim Okulları’nın öğretmenlerinin sağlığı artık Medical Park’a emanet”

MLP Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin de toplantıda yaptığı konuşmada projede yer almaktan duydukları heyecanı paylaşarak, “MLP Care olarak; gerek hastanelerimizle, gerekse BTN Sigorta ve BTN Assistance gibi iştiraklerimizle 2012 yılından itibaren tamamlayıcı sağlık sigortası kavramının ülkemizde oluşturulmasında öncü rol üstlendik. TSS ile binlerce kişinin sağlığının koruma altına almasına vesile olduk. Mektebim Okulları’nın değerli öğretmenlerine yönelik hayata geçirdiğimiz bu proje bizim için ayrı bir anlama sahip. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak yeni nesillerin yetişmesi için büyük çaba ve özveriyle çalışan öğretmenlerimize yönelik bu proje kapsamında; Mektebim Okulları’nda görev yapan eğitimcilerimiz Medical Park Hastanelerimizde sunulan birçok sağlık hizmetinden özel imkânlarla faydalanabilecek. Öğretmenlerimizin sağlığı artık Medical Park’a emanet. Bu değerli projenin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Öğretmenlerin hayatına değer katacak projelerde yer almak Allianz için önemli”

Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp, öğretmenlerin hayatına değer katacak projelerde yer almanın Allianz Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi. Özalp şöyle konuştu: “Allianz Türkiye olarak, sağlık sigortacılığında sadece sağlık harcamalarını finanse eden kurum olmanın ötesine geçen bir vizyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önceliğimiz her zaman; değişen talep ve ihtiyaçlara göre yenilikçi çözüm ve uygulamalar sunabilmek. Ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından Mektebim Okulları’nı öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunulması konusunda attığı bu adımdan dolayı kutluyor, bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”