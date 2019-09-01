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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
01.09.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

TSK'nin ateş gücüne teknolojik destek

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TSK'nin ateş gücüne teknolojik destek

ASELSAN, TSK'ye yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi teslimatı gerçekleştirdi.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), hedeflerin doğru zamanda, en uygun silah ve mühimmatla ateş altına alınmasını sağlayan yeni Ateş Destek Otomasyon Sistemi (ADOP-2000) teslimatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, TSK'nin ihtiyacı olan söz konusu sistemlerin teslimatı sürüyor.

ADOP-2000 Sistemi ikinci parti teslimatı, Çorlu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında başlayan kabul faaliyetleri, Macunköy Tesisleri ve Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde devam ederek tamamlandı.

Bu kapsamda, Fırtına obüsü görev bilgisayarları, taşınabilir sistem setleri, uygulama dershanesi, ateş destek unsurlarının muharebe sahasındaki komuta kontrol ve gözetleyici fonksiyonlarını icra etmesini sağlayan sistemler ile donatımı yapılmış zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli platformlardan oluşan sistemlerin kabulü gerçekleştirildi.

Zırhlı personel taşıyıcılar ve taktik tekerlekli platformların tamamı ASELSAN yerleşkeleri dışında donatıldı ve Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde teslim edildi.

TSKnin ateş gücüne teknolojik destek


Etkin, hızlı ve ekonomik

Günümüzde muharebe koşulları daha hızlı, daha doğru, daha yüksek ateş gücü ve beka kabiliyetine sahip ateş desteğini gerekli kılıyor. ADOP-2000, Türk ve dünya orduları için bu gereksinimleri karşılamak için geliştirildi.

ADOP-2000, kolordunun, kolorduya bağlı tugay ve alayların ihtiyaç duyduğu ateş desteğinin, diğer muharebe sahası fonksiyonları ile bütünleşik olarak etkin, hızlı ve ekonomik şekilde karşılamasını sağlıyor.

Bu kapsamda hedeflerin tespiti, yönetimi, taktik ve teknik ateş idaresi faaliyetleri sayısal ortamda otomatik gerçekleştiriliyor. Sistem, hedef tespit araçlarından ateş destek koordinasyon merkezlerine, ateş idare merkezlerinden silahlara kadar bütün ateş destek unsurları arasında hızlı ve güvenilir veri haberleşmesini sağlıyor. Unsurlar arasındaki veri haberleşmesi, askeri standartlardaki haberleşme protokollerine uygun taktik telsiz ve telli hat üzerinden yapılıyor.

Hedefe göre en etkin ateş gücü

Sistem, tespit edilen hedefler için ateş desteğinin planlamasını, koordinasyonunu ve taktik ateş idaresini gerçekleştiriyor.

ADOP-2000, muharebe sahasına ait taktik resmin ve durum bilgilerinin sayısal harita üzerinde gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. 

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