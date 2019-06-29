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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
29.06.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Trump'tan flaş Huawei açıklaması: Buzlar resmen eridi

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Trump'tan flaş Huawei açıklaması: Buzlar resmen eridi

Google lisansının iptal edilmesiyle sıkıntılı günler geçiren Huawei için bugün çok önemli bir gelişme oldu. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla Huawei'ye resmen 'yeşil ışık' yaktı.

ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bir süredir Huawei ürünleriyle ilgili ABD ambargosu nedeniyle şirketin zor günler geçirmesine neden oluyordu. Özellikle Google'ın Huawei ile yola devam etmeme kararı ve lisansın iptal edilmesi kullanıcıların da kafasını bulandırmış, şirketin telefon pazarındaki geleceğinde büyük bir soru işareti belirmişti.

Ancak yaşanan son gelişmeler ABD'nin Huawei'ye karşı tavrında olumlu yönde net bir değişiklik yaptığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Intel ve Microsoft tarafından Huawei'ye desteğin süreceği duyurulurken, bugün ise ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı.

Trump, 'ulusal güvenlik problemi' oluşturacak bir durumun ortaya çıkmaması durumunda ABD merkezli şirketin Huawei'ye ekipman satışına devam edebileceğini belirtirken, aylardır süren büyük belirsizlik de böylece sona ermişe benziyor.

Her ne kadar Trump'ın bu açıklamasında Google'a özellikle vurgu yapılmadıysa da Android lisans iptali durumunun ortadan kalkması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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