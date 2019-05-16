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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
16.05.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Trump, internet teknolojileri tehdidine karşı ulusal acil durum ilan etti

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Trump, internet teknolojileri tehdidine karşı ulusal acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki bilgisayar şirketlerini "yabancı düşmanlardan" korumak için acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Trump, imzaladığı başkanlık emri ile, Amerikalı firmaların, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin teknolojilerini kullanmalarını yasakladı.

Firma isminin yer almadığı kararın hedefinin, Çin menşeli Huawei olduğuna inanılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD içinde iş yapmalarının engellenmesinin, yalnızca Amerikalı tüketicileri ve firmaları etkileyeceği savunuldu.

Son aylarda aralarında İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, Huawei ürünleri ile ilgili güvenlik endişelerini dile getiriyordu. 

Çin'in Huawei teknolojisini, casusluk için kullanabileceği kaydediliyordu.

Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda baskı yaptığı biliniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı da farklı bir önlem olarak, Huawei firmasını özel bir listeye alarak, ABD'li şirketlerin Çinli firmaya teknoloji satabilmesini federal devlet onayına bağladı.

Uzmanlar, hali hazırda gergin olan ABD - Çin ilişkilerinin bu karar sonrası daha da gerileceğini değerlendiryor.

Huawei, son bir yıl içinde, iki ülke arasındaki güç mücadelesinin merkezine yerleşti.

'Huawei kararında' ne yazıyor?

Beyaz Saray'dan, Trump'ın başkanlık emrinin, "Amerika'yı dış düşmanların, giderek artan şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisinde kullanılan altyapıları ve servislerdeki kırılganlıkları istismar etme çabalarından korumayı amaçladığı" açıklaması yapıldı.

ABD hali hazırda, federal devlet kurumlarının Huawei ürünlerini kullanmasını yasaklamış durumda.

Avustralya ve Yeni Zelanda da, Huawei teknolojisinin 5G altyapılarında kullanılmasını engelleyen önlemler alındı.

Huawei firması ise bu gelişmeler karşısında, Çin hükümetinden bağımsız olduklarını, bir tehdit yaratmadıklarını savunan açıklamalar yaptı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, Salı günü Londra'da yaptığı açıklamada, "devletlerle anti casusluk anlaşmaları imzalamaya hazır olduklarını" söyledi.

Teknoloji firmasının merkezinde olduğu ticaret savaşı giderek gerginleşirken, Trump ve Çin lideri Şi Jinping'in Japonya'daki G20 zirvesinde buluşması bekleniyor.

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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