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    Trump Amazon'a kafayÄ± taktÄ±!

    HÃ¼rriyet Haber
    29.03.2018 - 17:57 | Son GÃ¼ncelleme:

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Amazonâ€™la ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± seÃ§imlerden Ã§ok daha Ã¶nce ifade ettim. Onlar, birÃ§ok ÅŸirketin aksine, eyaletlere ve yerel yÃ¶netimlere Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶demiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanÄ±yorlar (ABDâ€™ye bÃ¼yÃ¼k kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi iÅŸinden ediyorlar." ifadelerini kullandÄ±.Â

    Trump, vergi, antitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ±yla hedef alabileceÄŸiÂ iddia edilen AmerikalÄ± e-ticaret devi Amazon'uÂ sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla eleÅŸtirdi.Â 

    Amazon'u Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶dememekle itham eden Trump, "Amazonâ€™la ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± seÃ§imlerden Ã§ok daha Ã¶nce ifade ettim. Onlar, birÃ§ok ÅŸirketin aksine, eyaletlere ve yerel yÃ¶netimlere Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶demiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanÄ±yorlar (bu ABDâ€™ye bÃ¼yÃ¼k kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi iÅŸinden ediyorlar." ifadelerini kullandÄ±.

    Trump'Ä±n dÃ¼n vergi, antitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ± kapsamÄ±nda "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" haberlerininÂ ardÄ±ndan yÃ¼zde 4,4 deÄŸer kaybeden Amazon hisseleri, Trump'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

    Åžirketin hisseleri, TSÄ° 17.30 civarÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ kapanÄ±ÅŸÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 2,8 azalÄ±ÅŸla hisse baÅŸÄ±na 1,391.78 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Bu, ÅŸirketin piyasa deÄŸerinin son 2 gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 50 milyar dolar gerilemesine neden oldu.Â Amazon'un piyasa deÄŸeri, 27 Mart Pazartesi'yi 724,7 milyar dolarda tamamladÄ±ktan sonra 674,5 milyar dolara kadar indi.Â 

    "Amazon'a kafayÄ± takmÄ±ÅŸ durumda"

    Trump'Ä±n Amazon'un peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±, ABD'li yayÄ±n kuruluÅŸu Axios'un Trump'a yakÄ±n 5 farklÄ± kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberleÂ duyurulmuÅŸtu.Â 

    Haberde, Trump'a yakÄ±n olduÄŸu belirtilen isimsiz bir kaynaÄŸÄ±n, "(Trump) Amazon'a kafayÄ± takmÄ±ÅŸ durumda. AntitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ± kapsamÄ±nda Amazon'un peÅŸine dÃ¼ÅŸme yollarÄ±nÄ± merak ediyor." ifadesine yer verilmiÅŸti.

    Etiketler: jeff bezos
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