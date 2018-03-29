Trump Amazon'a kafayÄ± taktÄ±!

Trump, vergi, antitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ±yla hedef alabileceÄŸiÂ iddia edilen AmerikalÄ± e-ticaret devi Amazon'uÂ sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla eleÅŸtirdi.Â

Amazon'u Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶dememekle itham eden Trump, "Amazonâ€™la ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± seÃ§imlerden Ã§ok daha Ã¶nce ifade ettim. Onlar, birÃ§ok ÅŸirketin aksine, eyaletlere ve yerel yÃ¶netimlere Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶demiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanÄ±yorlar (bu ABDâ€™ye bÃ¼yÃ¼k kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi iÅŸinden ediyorlar." ifadelerini kullandÄ±.

Trump'Ä±n dÃ¼n vergi, antitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ± kapsamÄ±nda "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" haberlerininÂ ardÄ±ndan yÃ¼zde 4,4 deÄŸer kaybeden Amazon hisseleri, Trump'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Åžirketin hisseleri, TSÄ° 17.30 civarÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ kapanÄ±ÅŸÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 2,8 azalÄ±ÅŸla hisse baÅŸÄ±na 1,391.78 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Bu, ÅŸirketin piyasa deÄŸerinin son 2 gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 50 milyar dolar gerilemesine neden oldu.Â Amazon'un piyasa deÄŸeri, 27 Mart Pazartesi'yi 724,7 milyar dolarda tamamladÄ±ktan sonra 674,5 milyar dolara kadar indi.Â

"Amazon'a kafayÄ± takmÄ±ÅŸ durumda"

Trump'Ä±n Amazon'un peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±, ABD'li yayÄ±n kuruluÅŸu Axios'un Trump'a yakÄ±n 5 farklÄ± kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberleÂ duyurulmuÅŸtu.Â

Haberde, Trump'a yakÄ±n olduÄŸu belirtilen isimsiz bir kaynaÄŸÄ±n, "(Trump) Amazon'a kafayÄ± takmÄ±ÅŸ durumda. AntitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ± kapsamÄ±nda Amazon'un peÅŸine dÃ¼ÅŸme yollarÄ±nÄ± merak ediyor." ifadesine yer verilmiÅŸti.