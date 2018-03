TRT World'un yeni uygulaması Bloom App Store’da

Her gün paylaşılacak görüntülü haber videoları ile kullanıcıların dünyada olup biteni keşfetmelerini amaçlayan akıllı uygulama Bloom’un içeriği dijital içerik ekibinin ürettiği sosyal videoların yanı sıra TRT World’ün The Newsmakers, Showcase, Beyond the Game, Nexus ve Route 66 gibi orijinal programlarından oluşuyor.

Akıllı telefonlardaki hareket sensörünü kullanan Bloom, kullanıcıların yürüdüğünü, araba kullandığını veya hareket ettiğini algılayarak görüntülü kullanımdan sesli kullanıma geçiş önerisinde bulunuyor.

Hareket izleme teknolojisini kullanan ilk medya uygulamalarından biri olarak örnek teşkil eden Bloom, internet bağlantı hızının zayıf olduğu yerlerde içeriklerin sesli olarak oynatılmasını da öneriyor.

Özgün tasarımıyla dikkat çeken ve kullanıcılara günde beş farklı video yollayan Bloom, kısa ve uzun alternatifli video içeriklerini bünyesinde barındırıyor.

TRT World Dijital Direktörü Riyaad Minty, uygulamanın TRT World'ün mevcut dijital içeriğini tamamlayan yeni bir yaklaşım olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Bloom-Daily Videos uygulaması genel izleyici için sürekli olarak bilgi toplayarak tüketmek ve ertesi gün daha fazla ve yeni bilgi almak için tasarlandı.”

TRT World Dijital Ürünler Yöneticisi Derrick Fountain, Bloom'un TRT World'ün geniş dijital stratejisinde önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak uygulamanın amacının TRT World’ün en iyi video içeriğini yeni kitlelere yaymak olduğunu söylüyor. Fountain, Bloom ile kalabalık haber uygulamaları ve sosyal platformların dışında güçlü ve etkileyici video içeriğinin keşfedilmesini artırabileceklerini ve geliştirebileceklerini sözlerine ekliyor.



TRT World Dijital Strateji Müdürü Muhammed Ziyaad Hassen ise, Bloom’u piyasadaki mevcut görüntülü haber uygulamalarıyla karşılaştırarak TRT World’ün bu uygulama ile kitlelerin en aktif oldukları platformlarda özel video içeriği ürettiğini söylüyor. Hassen, bu yeni Ar-Ge çalışması ile stratejilerinin mobil cihazlarda video izlemeyi seven kullanıcılara ulaşmak olduğunu sözlerine ekliyor.

"Bloom – Daily Videos" tam adı ile App Store’da bulabileceğiniz Bloom, bugünden itibaren iPhone kullanıcıları için App Store mağazasından ücretsiz olarak indirilebilecek.