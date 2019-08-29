Trilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTrilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor
GeriTeknoloji Trilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
29.08.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Trilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor

Pasifik Okyanusu tabanında meydana gelen yanardağ patlaması sonucunda deniz yüzeyine çıkan volkanik kaya parçacıkları, yaklaşık 20 bin futbol sahası genişliğinde bir alanda yüzüyor.

Pasifik Okyanusu'nda 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda yüzen volkanik kayaların trilyonlarcası bir araya geldiğinde yüzen adaya benzediği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, ilk olarak Pasifik Okyanusu'ndaki Avustralyalı denizcilerin farkettiği trilyonlarca volkanik kaya, yaklaşık 20 bin futbol sahası (150 kilometrekare) büyüklüğündeki bir alana yayıldı.

"Sünger taşı" olarak da adlandırılan volkanik kayaların, bu ay başında adalar ülkesi Tonga açıklarında okyanus tabanındaki bir yanardağın patlaması sonucunda oluştuğu düşünülüyor.

Çok hafif olmaları nedeniyle su üzerinde yüzebilen trilyonlarca parça bir araya geldiğinde yüzen bir adaya benziyor.

Queensland Üniversitesinden Scott Bryan, bölgede her 5 yılda bir buna benzer olayların meydana gediğini ifade etti.

Uzmanlar, sünger taşlarının okyanuslarda yaşayan canlılar için yaşam alanı oluşturduğunu ve Avustralya'da bulunan Büyük Set Resifi'nin restorasyonuna yardımcı olduklarını kaydediyor.

Güney Pasifik'teki Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında, bu yıl başlarında yaşam belirtileri görülmüştü.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?