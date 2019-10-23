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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.10.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Trend Micro, Cloud Conformity'yi satın aldı

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Trend Micro, Cloud Conformity'yi satın aldı

Trend Micro, bulut güvenliği durumunun yönetimine (Cloud Security Posture Management – CSPM) olanak tanıyan ürünlere sahip Cloud Conformity'yi satın aldığını duyurdu.

Trend Micro, sahip olduğu buluta yönelik hizmet ve çözümlerini daha da genişletirken, bulut altyapısının yanlış yapılandırmasının neden olduğu çoğu zaman gözden kaçırılabilen güvenlik sorunlarına da çözüm getiriyor. Trend Micro'nun stratejisi müşterilerin işlerinde herhangi bir aksamaya neden olmadan bulut güvenliği sağlamaya dayanıyor. Bulut güvenliği alanındaki yeniliklerine hız kesmeden devam eden Trend Micro, bu satın alma ile birlikte bulut altyapısında meydana gelebilecek sorunları otomatik olarak tanımlayabilecek ve düzeltebilecek yetenekleri çözümlerine ekliyor. Cloud Comformity'nin ürünleri maliyetleri optimize etmenin yanı sıra PCI, GDPR, HIPAA ve NIST gibi önemli düzenlemelerle uyumluluğun sağlanmasına yardımcı oluyor.

Bulut teknolojilerinin kullanıma başladığı günden bu yana diğer üreticilerin aksine bulut alanında tümleşik güvenlik oluşturmaya odaklandıklarını belirten Trend Micro CEO'su Eva Chen "Buluta taşınan kurumların sayısı arttıkça, müşterilerimiz kendilerini yönetilmeyen risklerle bırakan bulut uygulamalarıyla çalıştıkları hissine kapılıyorlar. AWS'nin 2019 Yılı Teknoloji İş Ortağı olarak belirlenen Cloud Conformity, bu uygulamaları ve getirdiği riskleri çok iyi anlıyor. Cloud Conformity'nin teklifleri, portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlayacak ve müşterilerimize anında katma değer sunacak. Hem çalışanları hem de teknolojisiyle Trend Micro'ya tamamen uyum sağlayacak" dedi.

Belirli bir amaca yönelik satın almalarda çalışanlar da teknoloji kadar büyük önem taşır. Trend Micro, Cloud Conformity'nin hem çalışanları hem de teknolojisi sayesinde büyümesini sürdürmeye devam edecek. Çalışanların Trend Micro ailesine katılması, teknolojinin yanı sıra işletmelerin bulut teknolojilerini sadece güvenli bir şekilde değil aynı zamanda verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak deneyimi ve uzmanlığı da beraberinde getirecek.

Gartner'a göre 2023 yılında bulut güvenliğinde meydana gelen sorunların en az yüzde 99'u müşterilerin yaptıkları hatalardan kaynaklanacak. Yine Gartner'a göre 2024 yılında CSPM (Bulut Güvenliği Durumu Yönetimi) çözümlerini uygulayan ve geliştirme süreçlerine genişleten kuruluşlar, yanlış yapılandırmadan kaynaklanan bulutla ilgili güvenlik olaylarını yüzde 80 oranında azaltacak. 

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