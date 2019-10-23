Trend Micro, Cloud Conformity'yi satın aldı

Trend Micro, sahip olduğu buluta yönelik hizmet ve çözümlerini daha da genişletirken, bulut altyapısının yanlış yapılandırmasının neden olduğu çoğu zaman gözden kaçırılabilen güvenlik sorunlarına da çözüm getiriyor. Trend Micro'nun stratejisi müşterilerin işlerinde herhangi bir aksamaya neden olmadan bulut güvenliği sağlamaya dayanıyor. Bulut güvenliği alanındaki yeniliklerine hız kesmeden devam eden Trend Micro, bu satın alma ile birlikte bulut altyapısında meydana gelebilecek sorunları otomatik olarak tanımlayabilecek ve düzeltebilecek yetenekleri çözümlerine ekliyor. Cloud Comformity'nin ürünleri maliyetleri optimize etmenin yanı sıra PCI, GDPR, HIPAA ve NIST gibi önemli düzenlemelerle uyumluluğun sağlanmasına yardımcı oluyor.

Bulut teknolojilerinin kullanıma başladığı günden bu yana diğer üreticilerin aksine bulut alanında tümleşik güvenlik oluşturmaya odaklandıklarını belirten Trend Micro CEO'su Eva Chen "Buluta taşınan kurumların sayısı arttıkça, müşterilerimiz kendilerini yönetilmeyen risklerle bırakan bulut uygulamalarıyla çalıştıkları hissine kapılıyorlar. AWS'nin 2019 Yılı Teknoloji İş Ortağı olarak belirlenen Cloud Conformity, bu uygulamaları ve getirdiği riskleri çok iyi anlıyor. Cloud Conformity'nin teklifleri, portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlayacak ve müşterilerimize anında katma değer sunacak. Hem çalışanları hem de teknolojisiyle Trend Micro'ya tamamen uyum sağlayacak" dedi.

Belirli bir amaca yönelik satın almalarda çalışanlar da teknoloji kadar büyük önem taşır. Trend Micro, Cloud Conformity'nin hem çalışanları hem de teknolojisi sayesinde büyümesini sürdürmeye devam edecek. Çalışanların Trend Micro ailesine katılması, teknolojinin yanı sıra işletmelerin bulut teknolojilerini sadece güvenli bir şekilde değil aynı zamanda verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak deneyimi ve uzmanlığı da beraberinde getirecek.

Gartner'a göre 2023 yılında bulut güvenliğinde meydana gelen sorunların en az yüzde 99'u müşterilerin yaptıkları hatalardan kaynaklanacak. Yine Gartner'a göre 2024 yılında CSPM (Bulut Güvenliği Durumu Yönetimi) çözümlerini uygulayan ve geliştirme süreçlerine genişleten kuruluşlar, yanlış yapılandırmadan kaynaklanan bulutla ilgili güvenlik olaylarını yüzde 80 oranında azaltacak.