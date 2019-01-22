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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

TransferGo’nun kullanıcı sayısı 900 bini geçti

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TransferGo’nun kullanıcı sayısı 900 bini geçti

Uluslararası para transferi şirketi TransferGo, 2018 sonu büyüme ve güncel müşteri rakamlarını açıkladı. Her gün 1000 yeni müşteriyi sistemine dahil eden TransferGo, Ocak ayı itibarıyla 900 bin kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Ücretsiz olarak faaliyet gösteren şirket, güncel müşteri, işlem sayısı ve büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 47 ülkede faaliyet gösteren, Londra, Vilnius, Berlin, Varşova ve İstanbul’da ofisleri olan şirketin müşteri sayısı hızla artıyor. Şu an için globalde 900 bini aşkın müşterisi olan şirketin, 2018 sonu itibarıyla toplam işlem sayısı da 3 milyonu geçti. Platformun para transferi hacmi ise 1,3 milyar euroyu aştı. TransferGo, 2018 yılında globalde yüzde 100’lük bir büyümeye ulaştığını açıkladı.

Şirket, geçtiğimiz ekim ayında Türkiye pazarında da faaliyetlerine başladığını duyurmuştu. O günden bugüne firma, Türkiye’de 5 kat büyüme gösterdi. Türkiye’ye transfer yapan ülkelerde Almanya başı çekerken, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya da Almanya’yı takip ediyor. 

Şirket, hem web sitesinden hem de mobil uygulama üstünden hizmet veriyor. Şirketin açıkladığı rakamlara göre TransferGo’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkeler genelinde, para transferleri daha çok web sitesi üzerinden gerçekleştirilirken, Türkiye’ye yapılan para gönderimlerinde ise tam tersi bir kullanım söz konusu. Türk kullanıcılar web sitesi yerine, daha çok mobil uygulama üzerinden işlem yapmayı tercih ediyor. Özellikle yeni kullanıcıların yüzde 75’i, yani dörtte üçü de mobilden kayıt olup ilk işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Senem Öztürk, geçen ay aldıkları 17.5 milyon dolarlık yatırımı da Türkiye ve diğer pazara yeni girilen ülkelerde büyümek için kullanacaklarını söyledi.

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