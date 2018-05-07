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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.05.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Trakya'dan Silikon Vadisi'ne gidecek 3 kişi belirlendi

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Trakya'dan Silikon Vadisi'ne gidecek 3 kişi belirlendi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen "Yeni İşim Girişim Programı" kapsamında hazırlanan 30 projeden dereceye giren 3 kişi, ABD'deki Silikon Vadisi'nde staj yapmaya hak kazandı.

Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, finale kalan 8 proje sahibi hazırladıkları eserlerini jüri üyelerine anlattı.

Jüri değerlendirmesinin ardından Erdem Hilmi Küçükköse "TR Cari" projesiyle birinci, Bahrü Kırbıyık "Akıllı tarım" projesi ile ikinci, Mücahit Dalyan "Diabi" projesi ile üçüncü seçilerek, ABD'deki Silikon Vadisi'nde staj yapma hakkı elde etti.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, törende yaptığı konuşmada, projenin 8 aydır sürdüğünü, 30 girişimcinin bu program kapsamında eğitildiğini ve hazırlanan projelerden 8'inin finallerde yarıştığını söyledi.

Gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmeleri istediklerini belirten Şahin, herkesin girişimci olması gerektiğini ifade etti.

Daha önceki yarışmalarda başarılı olan girişimcilerin Silikon Vadisi'ne gittiklerini anımsatan Şahin, "Silikon Vadisi'nde staj gören girişimciler daha sonra projelerini hayata geçirdiler. Bu yıl ilk 3'e giren yarışmacılarımızı da Silikon Vadisi'ne göndereceğiz. Gençlerimiz eğitimlerini görürken, fikirlerini geliştirsinler ve bu fikirlerini projeye döksünler. Biz her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Girişimcilerin ABD'den döndükten sonra projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli finansmanı kalkınma ajansı olarak karşılayacaklarını bildiren Şahin, tüm projeleri önemsediklerini sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ise üniversite öğrencilerinin girişimci ruhlarının artması gerektiğini anlattı.

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