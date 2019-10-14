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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Traktörler 'Makrobat'la eğimli arazide güvende

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Traktörler 'Makrobat'la eğimli arazide güvende

İstanbul'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile babasının, Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) uzmanların iş birliğiyle geliştirdiği "Makrobat" sistemi, traktörlerin yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışmasını sağlıyor.

İstanbul'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile babasının, Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) uzmanların iş birliğiyle geliştirdiği "Makrobat" sistemi, traktörlerin yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışmasını sağlıyor.

Bursa'da düzenlenen Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda (BURTARIM 2019) tanıtılan sistem, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

YTÜ Teknopark'ta yaklaşık iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu üretilen "Makrobat" sistemi tüm traktörlere monte edilebiliyor. Ön ve arka lastikler arasına takılan sistem sayesinde çift çeker bir traktör dört çekere, dört çekerler ise altı çekere dönüşüyor.

Sonradan eklenen iki lastik, sistem sayesinde ön ve arka lastiklerin etrafında 360 derece dönebiliyor. "Makrobat" ile adeta bisiklet gibi ön lastikleri havada ilerleyebilen traktör 1,5 metre yüksekliğe rampasız çıkabiliyor.

Traktörlerin yüzde 75 eğimde bile devrilmeden çalışabilmesini sağlayabilen bu sistemi edinmek isteyenlere 3-4 ay sonrasına gün veriliyor.

Traktörler Makrobatla eğimli arazide güvende

"Sistemin patentini de aldık"

Projeyi elektrik teknisyeni babası Halit Yazıcı ile yürüten Uluhan Yazıcı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Bölümü'nde eğitimine bu sene başladığını söyledi.

Uluhan Yazıcı, proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde engebeli arazi çok fazla. Traktör kazaları çok oluyor, bunların birçoğu da ölümle sonuçlanıyor. İki yıl önce babam ve kardeşim traktör kazası geçirdi. Traktörümüz devrilmişti. Kazanın ardından, 'Baba traktörün devrilmesini önleyecek bir sistem geliştirmemiz lazım' dedim. Sonra bu projeye başladık. YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi'nde bulunan teknoparkta akademisyenlerle iş birliği yaparak sistemi yaptık. 'Makrobat' adını verdiğimiz sistemin patentini de aldık."

"Hidrolik kollar aracılığıyla yönlendiriliyor"

Yazıcı, normal bir traktörün yüzde 50-55 eğimde çalışabildiğini aktardı.

Bu sistemle traktörün yüzde 75 eğimde bile çalışabildiğini vurgulayan Yazıcı, "Sistem, takılan traktöre iki çeker ekler. Bunun dışında yüzde 8 ila yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlar. Traktör 20 beygir artı güçle çalışır. Bu sistem ayrıca traktöre fazla yakıt sarfiyatı yaptıran, önüne ağırlık konulmasını engeller. Sistemle, traktörler önündeki ağırlıklardan kurtulur. 1,5 metre yüksekliğine kadar her türlü engeli aşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluhan Yazıcı, "Makrobat"ın hidrolik kollar aracılılığıyla yönlendirildiği bilgisini verdi.

Çiftçilerin bu ürüne büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Yazıcı, "Siparişlerimiz çok fazla. Sipariş veren kişiye 3-4 ay sonrasına gün veriyoruz. Sistem her traktöre uygulanabilir. Ortalama 13 bin 500 lira maliyeti var. Traktörün takla atma riskini yüzde 80 oranında kaldırıyoruz. Bu sistem sayesinde engebeli her türlü arazi değerlendirilir. 2021 itibarıyla da yurt dışı fuarlarına katılacağız. Yurt dışından bile şimdiden çok fazla talep geliyor." diye konuştu.

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