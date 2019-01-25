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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Trabzon'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulacak

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Trabzon'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulacak

Trabzon'da Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında "Deneyap Teknoloji Atölyesi" kurulacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çalışmalar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli işbirliği tesis edildiğini belirten Adıyaman, Türkiye'de gençlerin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile "Deneyap Türkiye" projesinin hayata geçirildiğini vurguladı.

Adıyaman, proje çerçevesinde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Trabzon, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa ve Muğla'da kurulacağını aktardı.

Trabzon'un atölyelerin kurulacağı 12 il arasında bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Adıyaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Yenilikçi bir eğitim modeli esas alınacak atölyelerde, tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Buralarda geleceğin bilim insanları, araştırmacıları ve girişimcileri keşfedilerek bu alanda gelişmeleri için her türlü imkan sağlanacak. Hayata geçirilecek proje okulları, yerli ve milli teknoloji hamlemizin beyin takımını oluşturacak donanımlı bireylerin yetiştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir."

Adıyaman, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi temel amacıyla kurulan atölyelerin 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olduğunu anımsatarak 12 ilde eğitimlere Mayıs 2019'da başlanacağına işaret etti.

Onur Adıyaman, sınav başvurularının 3 Şubat'ta sona ereceğini, sınavın ise 17 Mart'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

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