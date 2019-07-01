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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

TP-Link’ten ince gövdeli yeni powerbank

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TP-Link’ten ince gövdeli yeni powerbank

TP-Link, ince gövdeli, güvenli ve akıllı şarj özellikli yeni powerbank’ını satışa sunuyor. TL-PB10000 model powerbank, şarj olurken de şarj edebiliyor.

TP-Link, uzun aradan sonra yeni bir powerbank modelini satışa sunuyor. TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli ve rahatlıkla her yere taşınabiliyor.  Siyah, şık bir kasaya sahip olan powerbank’ta Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. 10000mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. İnce gövdesi sayesinde telefonla birlikte ele rahat sığabilen TL-PB10000, iPhone 8’i 4, Samsung Galaxy S9’u 2.4, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebilme kapasitesine sahip.

Aynı anda iki cihazı birden şarj edebilen TP-Link’in yeni powerbank’ında, 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in Akıllı Şarj teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, örneğin orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.

Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.

TP-Link’in diğer powerbank modellerinde olduğu gibi bu powerbank da sertifikalı birçok güvenlik özelliğine sahip. Bu sayede hem powerbank hem de şarj ettiği cihazlar korunuyor. Kısa devre, yüksek volt, yüksek akım, yüksek şarj, aşırı şarj boşaltımı ve aşırı ısınma konularında güvenlik sertifikasına sahip olan powerbank ‘güvenilir güç’ sağlıyor.

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