TP-Link'ten oyunculara özel router

Archer C5400X model yönlendirici, aynı zamanda depolama alanı ve ücretsiz güvenlik yazılımı gibi özelliklere de sahip. Online oyun severlerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan ve üretilen Archer C5400X yönlendirici, oyun için oluşturulan özel bilgisayarlar ve diğer donanımlara uygun güçlü özeliklere sahip bir ağ ürünü. Hem kablosuz hem kablolu ağ bağlantısının hızlı, kesintisiz ve güçlü olması, oyunculara oyun sırasında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle hızlı ve bu hıza yakışır işlemcilerle donatılmış, güçlü bir yönlendirici oyun severlerin gerçek performansını yansıtabilmeleri için gerekli ürünler arasında.

Archer C5400X, öncelikle güçlü işlemcileriyle oyun yönlendiricisi sıfatını hak ediyor. Dört çekirdekli 1.8GHz 64 bit’lik ana işlemciye üç adet yardımcı işlemci eşlik ediyor. 1GB’lık belleği (RAM) ile en yüksek ayarlarda oyun oynarken dahi gecikmeyi ortadan kaldıran ve sorunsuz bir bağlantı sağlayan ürün, ‘akıllı trafik önceliklendirme’ özelliği ile oyun trafiğini otomatik olarak tanımlıyor ve gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Bu özellik sadece oyun değil 4K film izlerken de avantaj sağlıyor.

Üç bant desteği sunan Archer C5400X ile neredeyse kablolu bağlantıda elde edilen hızlara kablosuz olarak ulaşmak mümkün oluyor. 2.4GHz bandında 1000Mbps ve iki adet 5 GHz bandında ise 2167Mbps (toplamda 5334Mbps) kablosuz hızlara ulaşabilen ürün, bir bandı tamamen oyun trafiğine ayırarak çalışıyor. Diğer iki bant evin diğer ağ gereksinimine hizmet ediyor. Ayrıca kullanıcılar ‘Akıllı Bağlantı’ özelliğini kullanarak her cihaz için bant atayıp sınırlamalar sağlayabiliyor.

Archer C5400X, her aygıtın istediği hız ve hassasiyeti dengelemek için MU-MIMO ve Airtime Fairness teknolojilerini kullanıyor. Gelişmiş algoritmalar ile yönlendirici WiFi akışını cihazlara, görevlere uygun olarak dağıtıyor. Ürün sadece yüksek hız ve güçlü bağlantı değil, aynı zamanda geniş bir kapsama alanı da sunuyor. ‘RangeBoost’ özelliği ile geniş ve katlı evlerde dahi iyi performans sunuyor.

Archer C5400X, oyun yönlendiricisi olmayı kablolu bağlantı seçenekleri ile de hak eden bir cihaz. Ürün üzerinde sekiz adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu sayede PC’den akıllı televizyona, oyun konsoluna değin tüm cihazlar bir ağ anahtarı (switch) gerekmeden kablolu olarak ağa bağlanabiliyor. Ayrıca NAS ya da LACP’ye (Hat Birleştirme Kontrol Protokolü) sahip bilgisayarlar için iki adet LAN bağlantı noktası da üründe yer alıyor. DOCSIS 3.1 modem sahibi olan kullanıcılar modemin WAN girişini bu LAN girişine bağlayarak en iyi internet hızlarına ulaşabiliyorlar.



Cihazın VPN Hızlandırma özelliği sayesinde bağlantı hızı beş kat artarken, PPTP ile bir özel ağ oluşturmak için dahili VPN ya da OpenVPN kullanılabiliyor ve veriler her zaman, her yerde güvende oluyor.