TP-Link'ten Mesh teknolojili WiFi menzil genişletici

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTP-Link'ten Mesh teknolojili WiFi menzil genişletici
GeriTeknoloji TP-Link'ten Mesh teknolojili WiFi menzil genişletici
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
21.06.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

TP-Link'ten Mesh teknolojili WiFi menzil genişletici

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TP-Link'ten Mesh teknolojili WiFi menzil genişletici

TP-Link, Mesh teknolojisine sahip ilk WiFi menzil genişleticiyi satışa sundu.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, Mesh destekli ağ ürünlerini çeşitlendiriyor. Şirket, Mesh teknolojili WiFi sistemleri olan Deco ailesinden sonra ilk kez Mesh teknolojisine sahip bir WiFi menzil genişleticiyi satışa sundu. RE300 model menzil genişletici (range extender), evde WiFi sinyallerinin ulaşamadığı bölgelere sinyalleri ulaştırıyor ve Mesh teknolojisi sayesinde tek bir ağ adı ile tüm ev kapsanıyor.

TP-Link'in OneMeshTM adını verdiği teknolojiye sahip olan RE300, bu teknoloji sayesinde tek bir WiFi adı olan ve tüm evi kapsayan bir Mesh ağı oluşturuyor. Böylece ev içinde mobil cihazlarla dolaşırken herhangi bir kesinti yaşanmıyor; farklı ağ cihazlarına geçiş sorunsuz oluyor. Kullanıcı bu geçişi hissetmiyor bile. Klasik menzil genişleticilerde genelde ağ adı değiştiğinden bu geçişler sorunlu olabiliyor. Bazen kullanıcıların el ile ağ geçişini yapması gerekebiliyor. Oysa OneMesh teknolojili RE300 ile bu konuda hiçbir sorun yaşanmıyor; tek bir ağ adı ile tüm evde sorunsuzca ve hiçbir kesinti olmadan WiFi'a bağlanılabiliyor.

OneMesh teknolojisinin bir avantajı da ağ kurulumunun, mevcut ağa RE300'ün eklenmesinin son derece kolay olması. RE300 ağa eklendikten sonraki tüm ayarlar, denetimler de basitçe yapılabiliyor. Tek bir ağ adı olduğundan tüm ayarlar tek ağ üzerinden yapılabiliyor; farklı cihazlar için tek tek ayar gerekmiyor. Bu nedenle hem tüm evi kapsayan, kesintisiz ve tek bir ağ adı ile bağlantı isteyenler hem de ağ kurulum işlemlerini çok karmaşık bulanlar Mesh teknolojili menzil genişletici tercih etmeliler.

TP-Link RE300, sadece tüm eve WiFi erişimi sunmuyor; aynı zamanda yüksek hızda ve çift bant desteği ile güçlü bir WiFi bağlantısı sağlıyor. Cihaz 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps olmak üzere toplamda 1.2 Gbps hızlara ulaşabiliyor. Bu sayede evin her odasında güçlü ve kesintisiz bir WiFi elde ediliyor.

RE300'ün kurulumu da son derece kolay. Evdeki modem/yönlendiricinin üzerindeki WPS tuşuna bastıktan sonra iki dakika içinde RE300'ün üzerindeki WPS tuşuna basıldığında iki cihaz eşleşiyor. Bundan sonra RE300'ü evdeki en iyi konumdaki prize takmak yeterli oluyor. En uygun yeri bulma konusunda da cihaz üzerinde yer alan 'akıllı sinyal göstergesi' yardımcı oluyor. Göstergedeki ışık beyaz durumda (kuvvetli sinyal) olduğu bir noktaya RE300 yerleştiğinde artık tüm evi kapsayan, kesintisiz ve tek bir ağ adı ile Mesh ağı kurulmuş oluyor. Ayrıca TP-Link'in Android ve iOS destekli Tether uygulaması ile kurulumu ve ağ ayarlarını basitçe yapmak da mümkün.

RE300 Türkiye'de KDV dahil 50,70 USD fiyatla satışa sunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?