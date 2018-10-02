TP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi
GeriTeknoloji TP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
02.10.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

TP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi

TP-Link, ev WiFi sistemi olan Deco ailesinin ‘powerline’ özellikli yeni hibrid modelini duyurdu. Deco P7, hem yüzden fazla cihazı WiFi’ya bağlayabiliyor, hem de powerline teknolojisi sayesinde elektrik hattını kullanarak evin her noktasına WiFi ulaşmasını sağlıyor.

TP-Link, özellikle çok sayıda cihazın WiFi’ya bağlandığı geniş ve çok katlı yapılar için yeni Ev WiFi Sistemini duyurdu. Daha önce Mesh teknolojili modelleri satışa sunulan Deco ailesinin yeni üyesi Deco P7, powerline özellikli hibrid bir ürün. Powerline özelliği sayesinde duvarların oluşturduğu WiFi sinyallerini iletme sorununu aşan Deco P7, güçlü ve kesintisiz bir ev WiFi’ını oluşturuyor.

Deco P7, diğer Deco modelleri gibi küçük, beyaz bir kasaya sahip. Hem güçlü bir WiFi ağı oluşturan ürün, hem de elektrik hattını internet ağına dönüştüren powerline teknolojisi sayesinde priz olan her yere WiFi sinyallerinin kesintisiz ve güçlü ulaşmasını sağlıyor. Böylece kalın duvar, beton zemin gibi WiFi sinyalleri engelleyen unsurlar aşılıyor. Aynı anda birden fazla Deco ürünü rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Deco birimleri arasında veri iletmek için çift bant WiFi ve enerji hattı bağlantısını birleştiren Deco P7, böylece ağ hızını yüzde 60 artırıyor. Evlerde giderek daha fazla sayıda yüksek bant genişliği kullanan cihazın ağa aynı anda bağlaması, daha güçlü bir ağ ihtiyacı oluşturuyor. Deco P7, 802.11ac kablosuz teknolojisi sayesinde yüzden fazla cihazın sorunsuzca ağa bağlanmasını sağlıyor. Tek bir Deco birimi 185 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunabiliyor. Birden çok Deco kullanılarak bu mesafe çok daha artırılabiliyor.

Deco P7, diğer Deco modelleri gibi son derece kolay kurulan bir ürün. Deco ürünlerine özel ücretsiz uygulama sayesinde birkaç dakika içinde ürünü çalıştırır hale getirmek mümkün oluyor. Birden fazla Deco’nun kurulumu ve yönetimi için de aynı uygulama (Android ve iOS destekli) kullanılıyor. Akıllı telefonlardan kolayca Deco’lar ve ev WiFi sistemi yönetilebiliyor; misafir ağı, erişim kısıtlamaları vb basit bir şekilde yapılabiliyor.

Deco P7’de de diğer Deco modellerinde olduğu gibi TP-Link HomeCare güvenlik paketi yer alıyor. Bu paket içinde üç yıl lisanslı Trend Micro güvenlik yazılımı da bulunuyor. Bu sayede hem güçlü, hem her noktaya ulaşabilen, hem de güvenli bir ev WiFi sistemi oluşturuluyor. Amazon Alexa ve IFTTT uyumlu olan Deco P7, WiFi kullanımına ilişkin aylık raporlama da yapıyor.

Deco P7 hibrid ev WiFi sistemi, önümüzdeki aylarda üçlü paket olarak Türkiye’de de satışa sunulacak ve fiyatı 462 dolar olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı

iPhone ve Android'e gelen yeni Office hangi özelliklerle geliyor?

'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

iPhone XS'in şarj sorunu can sıkıyor!