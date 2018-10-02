TP-Link’ten Hibrid Ev WiFi Sistemi
TP-Link, ev WiFi sistemi olan Deco ailesinin ‘powerline’ özellikli yeni hibrid modelini duyurdu. Deco P7, hem yüzden fazla cihazı WiFi’ya bağlayabiliyor, hem de powerline teknolojisi sayesinde elektrik hattını kullanarak evin her noktasına WiFi ulaşmasını sağlıyor.
TP-Link, özellikle çok sayıda cihazın WiFi’ya bağlandığı geniş ve çok katlı yapılar için yeni Ev WiFi Sistemini duyurdu. Daha önce Mesh teknolojili modelleri satışa sunulan Deco ailesinin yeni üyesi Deco P7, powerline özellikli hibrid bir ürün. Powerline özelliği sayesinde duvarların oluşturduğu WiFi sinyallerini iletme sorununu aşan Deco P7, güçlü ve kesintisiz bir ev WiFi’ını oluşturuyor.
Deco P7, diğer Deco modelleri gibi küçük, beyaz bir kasaya sahip. Hem güçlü bir WiFi ağı oluşturan ürün, hem de elektrik hattını internet ağına dönüştüren powerline teknolojisi sayesinde priz olan her yere WiFi sinyallerinin kesintisiz ve güçlü ulaşmasını sağlıyor. Böylece kalın duvar, beton zemin gibi WiFi sinyalleri engelleyen unsurlar aşılıyor. Aynı anda birden fazla Deco ürünü rahatlıkla kullanılabiliyor.
Deco birimleri arasında veri iletmek için çift bant WiFi ve enerji hattı bağlantısını birleştiren Deco P7, böylece ağ hızını yüzde 60 artırıyor. Evlerde giderek daha fazla sayıda yüksek bant genişliği kullanan cihazın ağa aynı anda bağlaması, daha güçlü bir ağ ihtiyacı oluşturuyor. Deco P7, 802.11ac kablosuz teknolojisi sayesinde yüzden fazla cihazın sorunsuzca ağa bağlanmasını sağlıyor. Tek bir Deco birimi 185 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunabiliyor. Birden çok Deco kullanılarak bu mesafe çok daha artırılabiliyor.
Deco P7, diğer Deco modelleri gibi son derece kolay kurulan bir ürün. Deco ürünlerine özel ücretsiz uygulama sayesinde birkaç dakika içinde ürünü çalıştırır hale getirmek mümkün oluyor. Birden fazla Deco’nun kurulumu ve yönetimi için de aynı uygulama (Android ve iOS destekli) kullanılıyor. Akıllı telefonlardan kolayca Deco’lar ve ev WiFi sistemi yönetilebiliyor; misafir ağı, erişim kısıtlamaları vb basit bir şekilde yapılabiliyor.
Deco P7’de de diğer Deco modellerinde olduğu gibi TP-Link HomeCare güvenlik paketi yer alıyor. Bu paket içinde üç yıl lisanslı Trend Micro güvenlik yazılımı da bulunuyor. Bu sayede hem güçlü, hem her noktaya ulaşabilen, hem de güvenli bir ev WiFi sistemi oluşturuluyor. Amazon Alexa ve IFTTT uyumlu olan Deco P7, WiFi kullanımına ilişkin aylık raporlama da yapıyor.
Deco P7 hibrid ev WiFi sistemi, önümüzdeki aylarda üçlü paket olarak Türkiye’de de satışa sunulacak ve fiyatı 462 dolar olacak.
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