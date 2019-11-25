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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

TP-Link'ten beş USB çıkışlı akıllı şarj cihazı

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TP-Link'ten beş USB çıkışlı akıllı şarj cihazı
Fotoğraflar: TP-Link

TP-Link, küçük boyutuyla rahat taşınan, beş adet çıkışı bulunan yeni USB akıllı şarj cihazını satışa sundu. UP540 model ürün, beş farklı cihazı aynı anda USB’den şarj etmeyi sağlıyor.

Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal bir ürün olan TP-Link'in ürettiği UP540, küçük ve yuvarlak bir tasarıma sahip. Yuvarlak tasarımı sayesinde USB bağlantı noktaları arasında fazla yer bulunuyor ve cihazlar kolayca takılabiliyor; aynı zamanda masa üzerinde de az yer kaplıyor. Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Aynı zamanda örneğin beş farklı cihazı şarj etmek için beş priz gerekmiyor; tek bir priz ile beş cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.

UP540’da beş adet USB çıkışı yer alıyor. Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip olan ürün, bağlı cihazın şarj gücünü algılayıp bu güçte akım veriyor. Bu sayede tablet bilgisayar gibi büyük pilli cihazlar için tam şarj gücü sağlanıyor; giyilebilir akıllı cihazlar için ise minimum şarj gücü ile besleme yapılıyor.

5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Böylece şarj süresinden yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Örneğin iPhone 6s Plus akıllı telefonun tam şarj olması orijinal Apple şarj cihazı ile 4.2 saat sürerken, UP540 ile bu süre 2.4 saate iniyor.

TP-Linkten beş USB çıkışlı akıllı şarj cihazı

Evrensel uyumluluğa sahip olan UP540, iOS, Android, Windows ve diğer pek çok USB şarjlı cihaz ile uyumlu. Büyük pilli tablet bilgisayar gibi cihazlardan küçük pil kullanan giyilebilir akıllı ürünlere kadar USB’den şarj edilen tüm cihazlar UP540’a bağlanıp şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlik özelliklerine sahip olan ürün, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, aşırı yükleme, elektro statik deşarj ve aşırı gerilimden cihazları koruyor.

Ürünün fiyatı ise 27 dolar...

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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