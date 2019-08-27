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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.08.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

TP-Link, yeni switch'lerini satışa çıkardı

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TP-Link, yeni switch'lerini satışa çıkardı

TP-Link, işyerleri, havaalanları gibi yerler için iki yeni switch satışa sundu. T1600G-28PS ve T2600G-28MPS model adlı ürünler, JetStream 24 portlu Gigabit ağ anahtarları. PoE (Power over Ethernet – Ethernet üzerinden Güç) desteği de olan ürünler, her yere kurulabiliyorlar.

Her iki ağ anahtarı da güçlü güvenlik stratejileri ile donatıldı. Bu sayede başta havaalanları olmak üzere tüm işyerleri için uygun çözümler. T1600G-28PS modeli toplamda 192W, T2600G-28MPS modeli ise 384W güç kaynağı ile 24 giriş yuvasına (porta) 802.3at/af-uyumlu PoE+ desteği sunuyor. L2+ statik yönlendirme özellikleri sayesinde ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan ağ anahtarları, dahili trafiği yönlendirmeye de yardımcı oluyor. Her iki üründe de yer alan 24 adet 10/100/1000Mbps bağlantı noktası, kullanıcılara kablosuz erişim noktalarını ya da IP kameraları ağa bağlama esnekliği sağlıyor.

Her iki ağ anahtarı da güçlü güvenlik özelliklerine sahip. Ürünlerde yayın fırtınaları ve ARP saldırılarına karşı koruma sağlayan IP-MAC-Port bağlama, port güvenliği, fırtına kontrolü ve DHCP Gözetleme özellikleri yer alıyor. Ek olarak, Erişim Kontrol Listesi (ACL, L2-L4 arası) özelliği, kaynağa ve hedef MAC adresine, IP adresine, TCP/UDP portlarına ve hatta VLAN ID’sine bağlı olan paketleri engelleyerek hassas ağ kaynaklarına erişimi kısıtlıyorlar.

Ayrıca, ağa erişime izin vermeden önce bazı kimlik doğrulama bilgileri gerektirmesi için RADIUS sunucusu ile birlikte kullanılan 802.1X kimlik doğrulamayı da destekliyorlar. Misafir VLAN özelliği, 802.1X dışı istemcilerin belirli ağ kaynağına erişmesini etkinleştirmeyi sağlıyor. T2600G-28MPS modeli ise bazı tipik DoS saldırılarını seçme olanağı da sunuyor. Böylece bu saldırılar daha kolay önlenebiliyor.

Yeni ağ anahtarlarında ses ve videoyu uygulamalarını daha iyi hale getirmeyi sağlayan özellikler de yer alıyor. L2/L3/L4 QoS ve IGMP gözetleme sayesinde bu uygulamalar daha kaliteli olarak yapılabiliyor. Her iki üründe de yer alan IPV6 desteği ise kurumlara mevcut ağ donanımlarını yenileme gerektirmeden Yeni Nesil Ağ (NGN) için hazır olma olanağı sağlıyor.

Gelelim fiyatlara... 

T1600G-28PS: 373 dolar

T1600G-28PS: 621  dolar 

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