TP-Link, WiFi 6 teknolojisine sahip erişim noktalarını duyurdu

WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı. Bu teknolojiye yatırım yapan ve çok sayıda WiFi 6’lı modelini duyuran kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link, son olarak işletmelere yönelik erişim noktası (access point) ailesi olan EAP serisinde de WiFi 6 teknolojili iki modeli duyurdu. EAP660 HD ve EAP620 HD model adlı ürünler, yüksek performanslı, çift bant desteğine sahip ve tavana monte edilerek kullanılıyor.



“Daha hızlı, daha akıllı, durdurulamaz” sloganıyla tanıtılan WiFi 6’lı (802.11ax) EAP modelleri, hızı ve verimliği artırmak, yüksek yoğunluklu ortamlarda ağdaki tıkanıklığı azaltmak için yenilikçi iki teknolojiyi birleştiriyor: OFDMA ve 1024-QAM teknolojileri.



OFDMA, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılıyor. WiFi bağlantılarını, kullanıcıların cihazlarına veri paketleri dağıtan bir kamyon hattı olarak düşünürsek, 802.11ac WiFi ile her kamyon aynı anda bir cihaza, yalnızca bir paket (veri paketi) teslim edebilir. Ama OFDMA ile her kamyon aynı anda birden fazla cihaza birden fazla paket teslim edebiliyor. Bu da çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmelerin bağlantılarını daha verimli hale getiriyor.

1024QAM ile ise her sembol 8 bit yerine 10bit taşır ve 802.11ac 256-QAM ile karşılaştırıldığında ham hızlar yüzde 25 artar. Kullanıcılar artık Netflix’i rahat izleyebilir ya da bilgisayarlarından Twitch canlı akışlarını takip edebilirler. Bu teknoloji WiFi akışını çok daha iyi hale getiriyor.



WiFi 6 teknolojili yeni EAP erişim noktaları, adlarında da belirtildiği gibi ‘yüksek yoğunluklu-HD’ WiFi ağları için üretilmiş ürünler. Kurumsal yonga setleri, özel antenleri, gelişmiş RF işlevleri ve otomatik kanal seçimi ile donatılan bu çözümler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda aynı anda çok sayıda kişiye sorunsuz ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor. Yeni erişim noktaları 1000 müşteriye kadar bağlantı sağlayabiliyor.



Omada SDN Çözümü



TP-Link EAP erişim noktalarını yönetmeyi sağlayan Omada yazılımı da yenilendi. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) çözümüne entegre edilen Omada SDN, yüzde 100 merkezi bir bulut yönetimi sağlıyor. Tüm erişim noktalarını tek bir birimden yönetmeyi sağlayan Omada SDN, geleneksel bir ağdaki karmaşık ve zor birçok yönetim sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca Omada SDN çözümü, en yeni WPA sürümü olan WPA3 destekli ve kurumsal ağlar için daha güçlü şifreleme ve kimlik doğrulaması ile güvenli bir altyapı oluşturuyor.



WiFi 6 teknolojili EAP660 HD, 2.4GHz bandında 1148 Mbps + 5GHz bandında 2400 Mbps; EAP620 HD ise 2.4GHz bandında 574 Mbps + 5GHz bandında 1200 Mbps kablosuz hızlara sahip. Yeni erişim noktalarının ilkbahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.