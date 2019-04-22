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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

TP-Link Deco M4 Türkiye’de satışa sunuldu

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TP-Link Deco M4 Türkiye’de satışa sunuldu

TP-Link’in Mesh teknolojili Ev WiFi Sistemi olan Deco ailesinin uygun fiyatlı modeli Deco M4, Türkiye’de satışa sunuldu.

TP-Link, katlı ya da çok geniş alana yayılmış evlerde, evin her noktasında WiFi’a erişim sorununa kesin ve en sağlıklı çözüm sunan Mesh teknolojisine sahip ağ ürünlerine bir yenisi eklendi. Şirketin Mesh teknolojili ev WiFi sistemi olan Deco ailesinin uygun fiyatlı modeli olan Deco M4, Türkiye’de satışa sunuldu.  
 
İkili ve üçlü paketler halinde satışa sunulan Deco M4, diğer Deco modelleri gibi Mesh teknolojisine sahip ve bu sayede kesintisiz bir WiFi ağı oluşturuyor. Evin büyüklüğüne göre iki ya da üç birimden oluşan paket tercih edilebiliyor; istendiğinde ve gerek olduğunda yeni birimler sisteme eklenebiliyor. Gelişmiş Deco Mesh teknolojisi ile bu farklı Deco birimleri birlikte çalışarak tek bir ağ adı olan ‘birleştirilmiş’ bir ağ oluşturuyor. Evin içinde mobil cihazlar ile dolaşırken olabilecek en yüksek hız için Deco’lar arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor. Bu da kesintisiz bir WiFi sunuyor. Deco M4, iki birimli bir kullanımda 260 metrekareye kadar WiFi kapsama alanı sunuyor. Daha fazla Deco birimi eklenerek bu kapsama alanı daha da genişletilebiliyor.
 
Deco M4, 802.11ac teknolojisine sahip ve çift bant destekli bir ürün. Tam 100 adet cihaza WiFi desteği sunan Deco M4, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps kablosuz hızlara sahip. Bu sayede çok sayıda cihaz WiFi’a bağlandığında dahi yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Birden çok işleve sahip olan Deco M4, varsayılan ve WiFi ağı oluşturmayı sağlayan yönlendirici (router) işlevinin yanı sıra kablolu cihazları WiFi’a eriştiren bir erişim noktası (access point) ve WiFi kapsama alanını artıran bir menzil genişletici (range extender) olarak da işlev görüyor.

TP-Link’in bu ürünler için geliştirdiği ve Android ve iOS destekli Deco uygulaması sayesinde cihazların kurulumu kolayca yapılabiliyor. Ayrıca ebeveyn kontrolü, misafir ağı gibi özellikler ve uzaktayken de cihazların denetimi ve ayarları Deco uygulaması sayesinde son derece kolaylaşmış durumda. Deco M4, Amazon Alexa desteğine de sahip. Bu sayede cihazlar ses ile de yönetilebiliyor.

Deco M4’te her aile bireyi için farklı bağlantı ayarları yapmayı sağlayan Ebeveyn Kontrol özelliği yer alıyor. Akıllı telefon ya da tablet bilgisayar üzerinden Deco uygulaması sayesinde kolayca düzenlenen Ebeveyn Kontrol özelliği, kullanıcı profilleri, filtrelemeler gibi çok gelişmiş denetimlere sahip. Deco M4 kullanıcıları, her aile bireyi için kolayca profil oluşturup, kişiye özel sınırları ve çevrimiçi olabileceği süreleri belirleyebiliyor. Filtreleme özelliği sayesinde yaş uygunluğuna göre siteleri bloke eden tek dokunmalık güvenlik ayarları yapılabiliyor. Ayrıca aile üyelerinin çevrimiçinde geçireceği süre sınırları da belirlenebiliyor. Tüm aile bireylerinin internet ortamında güvenliğini hedefleyen bu uygulama ile çocukların ziyaret ettiği siteleri ve buralarda ne kadar zaman harcadıklarını takip etmek de mümkün. ‘Bağlantıları Askıya Alma’ özelliği sayesinde ise ailenin bir arada olması gereken akşam yemeği, özel toplantı gibi zamanlarda tek bir düğmeye dokunarak herkesin internet erişimini askıya almak mümkün. Tüm bunlar Deco uygulaması sayesinde bir-iki tıkla kolayca yapılabiliyor.
 
Diğer Deco modelleriyle uyumlu olan Deco M4, ister ana yönlendirici olarak istenirse de diğer Deco modelleriyle oluşturulmuş mevcut bir Mesh WiFi sisteminde uydu birim olarak kullanılabiliyor. Her kullanıcının ihtiyacına uygun bir Deco modeli sunma hedefinde olan TP-Link’in satışa sunduğu Deco M4 fiyatları ise şöyle:
 
Deco M4 İkili Paket    : 999 TL (KDV dahil)
Deco M4 Üçlü Paket    : 1449 TL (KDV dahil)

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